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瑞士酒店管理大學 DSE放榜即日面試取錄
2 小時前
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DSE中學文憑試放榜特輯1
瑞士酒店管理大學 DSE放榜即日面試取錄
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瑞士大學校園有逾80個國籍學生，增強人際溝通及有助文化交流。

瑞士酒店管理教育一直享譽全球，課程講求理論與實踐相結合，注重細節，自然成為熱門升學國家。有香港學生瞄準課程中海外實習工作的機會，藉此提升就業競爭力；亦有家長盼送子女往當地升學，為未來發展鋪出一條康莊大道。
 

遞交成績 即日獲知錄取結果!
瑞士各所酒店管理大學現已進入今年的最後招生階段，Swiss Education Group（SEG）於7月21及22日舉辦「DSE放榜開放日」，旗下著名瑞士酒店管理大學進行聯校招生，DSE最佳5科總分達12分或以上可獲面試取錄 (英文科須達3級或以上)，18分或以上更可獲獎學金，最高金額達30萬元。今年特設現場、網上同步諮詢及報名，即日知道成績是否乎合入學資格。

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瑞士酒店管理大學前身是星級酒店改建而成，學生在大學校園食、住及上課，寓學習於生活

理論實踐並重 提升競爭力
瑞士酒店管理大學校舍由酒店改建而成，設有完善教學及實務設施，讓學生全天候在酒店環境中寓學習於生活，三年制學士學位課程，以全英語授課。SEG旗下著名院校包括: SHMS瑞士酒店管理大學、Cesar Ritz瑞士凱撒里茲酒店管理大學、HIM瑞士蒙特勒酒店工商管理大學 及CAA瑞士廚藝管理大學。課程涵蓋酒店管理、旅遊及會展項目管理、奢侈品管理、人力資源管理、金融管理、市場營銷管理、酒店設計及廚藝餐飲管理等專業方向；並設有100%全球有薪實習，學生能從工作中汲取知識，累積實戰經驗，全球工作發展更具優勢。

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瑞士酒店管理大學Swiss Hotel Management School (SHMS)
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瑞士學生透過籌辦國際盛事、主題宴會、參與商界營銷比賽等，累積實戰經驗。

對象：DSE及應屆中學畢業生 (IB/ GCE/ BTEC)
地點：尖沙咀廣東道30號新港中心1期10樓SEG入學辦事處
查詢︰2545 0505 或  WhatsApp：9669 2089
方法：現場諮詢及報名 或 網上諮詢及報名
網址︰www.swisseducation.com.hk


「DSE放榜開放日」詳情
日期︰2021年7月21日及22日　全日開放
•即日獲知錄取結果
•獎學金高達30萬(只限開放日申請)

「瑞士大學聯校招生」
日期︰2020年7月24日(六)下午12時至4時
地點︰尖沙咀新港中心1期10樓

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/瑞士酒店管理大學-dse放榜即日面試取錄-276593
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