發揮創意思維 捉緊疫後機遇

環球經濟前景不明朗，加上香港先後受到社會事件及疫情影響，經濟環境日趨困難。然而，各行各業中仍有表現優異的公司，於逆市善用創意思維，積極發展品牌，提供切合消費者需要的產品及服務。香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會合辦的「香港名牌選舉」、「香港服務名牌選舉」、「香港新星品牌選舉」及「香港新星服務品牌選舉」，見證著不少本地企業善用科技和發揮創意思維，在逆境中銳意進取，為疫後率先反彈做好準備和部署。
開拓外地業務 不忘回饋社會
2020年「香港名牌選舉」主席評判香港特區政府工業貿易署署長盧世雄太平紳士指，許多品牌在疫情下加強本地宣傳之餘，亦致力拓展內地、東南亞和海外市場。署方亦設「BUD專項基金」及「中小企業市場推廣基金」，協助企業升級轉型，以及開拓海外市場。香港中華廠商聯合會會長史立德博士, BBS, MH, 太平紳士亦指，今年有不少醫療保健產品品牌參賽，他們均積極進駐大灣區市場；廠商會及品牌局將協助品牌開拓大灣區及「一帶一路」沿線國家市場。
香港生產力促進局主席林宣武 GBS, SBS, 太平紳士則指，該局擔任多項政府基金的秘書處，以協助傳統品牌透過優化生產自動化，從而提升效益。香港貿易發展局助理總裁梁國浩留意到參賽企業十分關注環保減碳，亦借助社交媒體及KOL與客戶進行互動，瞭解客戶需求，有助改善產品和服務。香港設計師協會會長葉小卡補充，傳統品牌投放到推廣上的資源相對較少，故其品牌設計和形象仍有著很大提升空間；反觀年輕品牌在宣傳上投放的資源相對較多，而且較多使用線上平台，對品牌推廣有很大幫助。
做好準備迎接疫後騰飛
2020年「香港服務名牌選舉」主席評判香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士, 太平紳士指，香港企業於疫情期間並無減慢拓展品牌的步伐，有助於在經濟復甦時能更好地把握機遇。他亦樂見參賽企業增加利用科技和線上平台接觸客戶之餘，還熱衷拓展外地市場，更不忘履行企業社會責任，幫助有需要人士。香港品牌發展局榮譽主席黃家和BBS, 太平紳士則指本港企業面對疫情仍奮力創新，以長遠眼光發展品牌，並積極於大灣區及海外市場進行推廣，冀待疫情受控後重新出發；品牌局會繼續關注和協助不同企業推廣品牌。
香港理工大學企業發展院常務副院長王家達（代表盧麗華副校長）亦指，參賽企業以靈活變通的方法，對客戶、員工及社會作出全方位周全考慮；香港企業憑藉專業服務水平，通關後將會迎來走入大灣區的良好機遇，疫後有望騰飛發展。香港旅遊發展局企業事務總經理梁美寶（代表彭耀佳主席）則認為，參賽企業的創新服務有助宣傳和吸引旅客來港，具有豐厚的發展潛力。
敏銳市場觸覺 產品切合需求
受到新冠疫情影響，二零二零年「香港新星品牌選舉暨香港新星服務品牌選舉」的決賽評審史無前例地採用了「現場直播，遙距評審」模式，以減低病毒傳播風險。主席評判商務及經濟發展局副秘書長（工商）何小萍太平紳士（代表常任秘書長利敏貞太平紳士）留意到是屆參賽品牌憑敏銳市場觸覺，提供切合消費者需要的創新產品或服務，反映香港品牌企業並沒有受到疫情影響而意志消沉，反而被激發創意，讓人十分鼓舞。香港品牌發展局主席陳國民博士, MH亦樂見各參賽品牌靈活走位，成功把握市場機遇，適時推出防疫產品和服務，並利用數碼科技突出其產品及服務特色。
香港設計中心行政總裁利德裕博士讚揚參賽品牌善用社交媒體擴大影響力，以獨到眼光捕捉線上線下全方位商機。香港品質保證局主席何志誠工程師則認為企業要脫穎而出便要膽大心細，敢於跳出框框，瞭解市場真正需要。香港中小型企業總商會永遠榮譽會長兼常務顧問巢國明則指，在疫情下參賽品牌仍發放正能量，加上政府和各方大力支持以科技創業、發揮創意優勢，有助企業將品牌推廣至內地及其他地區。香港城市大學市場營銷學系系主任李彥志教授（代表李國安副校長）亦表示，除了敏銳的市場觸覺，參賽品牌均具備國際視野，並銳意進軍國際市場，有利於打造香港成為名牌薈萃之都。