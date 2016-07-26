第二期消費券發放 4大電子支付工具 大派優惠延續消費熱潮

萬眾期待的第二期消費券於上星期五(1/10)發放，各大商場的購物人潮絕不比第一期消費券發放時遜色。政府公布，早已向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第二期消費券。另約1.7萬名於8月16日至9月15日經政府特別安排以書面表格重新登記的合資格市民，同日亦獲發第一期消費券。四大指定電子支付工具亦繼續和各大商戶合作推出不同優惠。
Tap & Go推抽獎 $5,000變$8,000
以Tap & Go登記領取政府消費券計劃後，並於10月1日至11月14日內使用於Tap & Go消費券計劃帳戶內之虛擬Mastercard卡，成功完成累積滿$3,000或以上合資格交易的客戶，就可獲得一次抽獎機會，贏取$3,000 Tap & Go儲值額回贈(名額共128個)，隨時加碼$3,000。活動無需額外登記，只需完成滿額消費就可以自動參加抽獎。
指定商場用八達通 買$300送$50
要領取八達通的消費券儲值額，除了可以到地鐵站的拍卡機，亦有人會選擇到總有一間在旁的便利店領取。早前於OK便利店用八通達領取消費券送出的4張$5現金券，緊記要於10月底前，淨消費滿20元時使用。另外八達通亦有商場消費優惠，即日起至11月14日，於指定信和集團商場消費，用八達通買滿$300，就可換領$50商戶現金券，一嘟立即享盡消費回贈！
WeChat Pay HK商場優惠 送贈券再加積分
WeChat Pay HK同樣推出商場優惠，在新地商場消費，最高可獲$470贈券回贈！即日起至12月31日，登記成為The Point by SHKP會員，在全港指定22間新地商場以WeChat Pay HK消費指定金額，可獲指定商場或商戶贈券及額外積分。在10月內累積消費滿$5,000並成功登記積分，可以在「新地商場」App內完成消費任務，獲贈高達100,000額外積分，再換領$400新地商場電子贈券繼續shopping！
買個人護理產品最賺 AlipayHK門市網店都有折
AlipayHK則和兩大個人護理店合作。於屈臣氏以Alipay HK消費，最多可賺取超過$500獨家獎賞，如於門市買滿$188即減$15；於網店買滿$500輸入優惠碼AL5即享9折優惠。首一萬名新易賞錢App會員用AlipayHK消費，再送$5屈臣氏電子優惠券。而於萬寧門市以Alipay HK消費滿$388，即可獲取$50優惠券，最多可換領4次。而購買韓國大熱護理品牌Olive Young(Bring Green/ BOH/ Wakemake)產品滿$300，即減$50，最多可換領2次；於網店以Alipay HK消費滿$688亦可獲取$100優惠券。