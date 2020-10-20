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紅外線科技 消除膝蓋腫痛
57 分前
紅外線科技 消除膝蓋腫痛
翻風落雨，天氣潮濕，即刻膝關節痛？膝蓋腫痛有許多成因，如自然退化、關節不適、運動損傷等。不想膝關節再受天氣影響，就應要好好保健護理。「依緋蝶」光波膝套產生的紅外線針形光波能照射膝部穴位，舒筋活絡，紓緩膝蓋腫痛，膝部關節不適問題，適合關注膝部關節健康人士。
光波膝套利用德國專利LED紅外線光源技術，脈衝光子學技術研製而成，產生的紅外線針形光波能覆蓋多個膝部穴位，發揮類似針灸般的療效。雙腳無力、韌帶或半月板有損傷的人士亦可使用。按摩膝眼穴、曲泉穴、膝關穴、陰陵泉穴、陰市穴可去水腫痛風，令勞損的軟骨及骨膜自我修復；按摩委陽穴及委中穴可通利去濕，紓緩腰部疲勞及膝蓋腫痛；按摩承筋穴及殷門穴可紓緩小腿酸痛，下肢麻痹，亦能舒筋通絡及強膝壯腰；按摩梁丘穴及陰包穴可緩解膝脛痺痛、筋肌勞損，對運動過度引起膝腿脹痛更為有效；按摩足三里穴不但可以通經活絡，疏風化濕，亦能增強抗病能力，是強身健體的要穴。
查詢：9838 8878
網址：www.eft.hk
紅外線科技 消除膝蓋腫痛
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/紅外線科技-消除膝蓋腫痛-289338