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純天然中藥內外養護秀髮
5 小時前
純天然中藥內外養護秀髮
要在夏季保持頭髮健康，每天洗頭時亦可選用不添加有害化學成分，如二噁烷及游離甲醛等化學物的「位元堂中藥防掉髮洗髮露」系列。產品蘊含多種有助護髮的中藥成分，包括可抗氧化，有助毛囊及髮根再生的銀杏葉，為頭髮提供養份的黑芝麻，還有可令頭髮保持烏黑亮澤的杜仲，以及有滋養髮根和促進頭髮生長的製何首烏等，有助改善髮質，令頭髮恢復烏黑健康，保護秀髮健康生長，減少掉髮，日日洗頭都唔怕傷!
配合使用外用「防掉活髮精華」亦含紅景天、側柏葉、川芎、生薑等活髮成分，可促進頭皮血液循環，令頭髮健康生長，改善早脫問題。配合內服「美髮素」採用著名配方，含當歸、菟絲子、茯苓、枸杞子及製何首烏等中藥成分，男女適用，有助調理身體，補益肝腎，幫助頭髮健康生長，改善脫髮問題。
銷售點 : 位元堂香港及澳門門市、指定連鎖個人護理店、各大藥房及HKTVmall有售
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網址：www.wyt.com.hk
查詢：2727 8911
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/純天然中藥內外養護秀髮-277723