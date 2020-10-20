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維他命D+鈣 減慢骨質流失 好人生 一「鈣」擁有
57 分前
維他命D+鈣 減慢骨質流失 好人生 一「鈣」擁有
隨著年齡增長，脊骨活動能力日漸下降，吸收鈣質能力亦會減緩，容易患上骨質疏鬆，骨質密度減少令骨骼結構變得脆弱，增加骨折風險，影響身體健康。要預防骨質疏鬆，應該及早注重鈣質吸收，鞏固骨質密度。而鈣質和維生素D有助骨骼達致骨質密度頂峰，採取健康的生活模式亦有助我們擁有強健身體，令人生充滿朝氣。
「KAWAI Ca梨の鈣」，為你迅速補充身體所需，4粒等於1杯牛奶的鈣質。當血液中鈣質含量較低時，身體便會從骨骼抽走鈣質，久而久之，骨骼鈣質逐漸流失，加劇骨質疏鬆的情況。而每天吸收充足鈣質有助增加血鈣含量，以防骨骼被「偷鈣」，減低骨質疏鬆的風險。維他命D亦在補鈣中擔當重要角色，有助身體吸收鈣質。「KAWAI Ca梨の鈣」亦含豐富的維他命A及D，幫助身體補鈣，同時護眼健康，改善視力及減輕眼睛乾澀。梨の鈣無色素無糖精，每粒只含4卡路里，絕無脂肪，加上香甜的啤梨風味，容易入口！ KAWAI Ca梨の鈣適合男女老幼、妊娠及授乳期服食，是市面上高效的維他命營養補給品，方便繁忙都市人輕易吸收鈣、維他命A及D。每日累積多一點健康，由梨の鈣開始！
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維他命D+鈣 減慢骨質流失 好人生 一「鈣」擁有
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/維他命d鈣-減慢骨質流失-好人生-一「鈣」擁有-289337