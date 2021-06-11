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美女廚神教路 親手炮製父親節大餐
2021-06-11
美女廚神教路 親手炮製父親節大餐
踏入六月，有一個特別節日要慶祝，各位孝順子女準備好未？爸爸平日不辭勞苦為家庭付出，來到父親節，當然要準備好驚喜𠱁佢開心！不如就跟美女廚神Zoe學煮父親節大餐，向他表達美味且濃厚的愛意。
材料(2人分量)：
意大利米150g、松子仁5g、洋蔥(切粒)半個、帶子4隻、雞湯600ml、白酒30ml、芝士粉10g、牛油30g、橄欖油適量、鹽適量、黑胡椒適量
做法：
1. 南瓜去皮切粒，放入鍋內加入水蓋面用大火煮約5分鐘至腍，之後將南瓜及少許水放入攪拌機內攪成蓉
2. 鍋內放入油，用中火慢慢炒香洋蔥
3. 加入意大利米炒約2分鐘，放入白酒煮至剩1/3
4. 放入調味及分次放入熱湯，慢慢攪拌約12分鐘後加入南瓜蓉續煮4至5分鐘後放入牛油及芝士粉伴勻
5. 帶子印乾水分，下鹽及胡椒調味，用中大火每邊煎約1分鐘至金黃色即可
6. 松子仁白鑊炒香
7. 南瓜意大利飯伴以松子及帶子同吃
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/美女廚神教路-親手炮製父親節大餐-271564