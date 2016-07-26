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美食博覽2021載譽歸來一票行勻五展加抗疫$10入場優惠
1 小時前
美食博覽2021載譽歸來一票行勻五展加抗疫$10入場優惠
每年美食盛事—美食博覽終於今日(12/8)於灣仔會展開鑼，展期一連四日舉行至8月16日。今年會展同期亦有香港國際美酒展(特別展)香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽，只需一張入場券就可行勻五展！適逢第一期消費券到手，場內不少展商都支援電子支付，甚至提供電子支付優惠。
因應疫情，雖然美食博覽場內不准試食及飲食，不過貿發局為分散人流，推出入場優惠，如市民於8月12-13及16日期間中午12時前進場，或於8月12-15日下午6時後只需$10，而且亦可參觀五個展覽。部分參展商設有不同折扣優惠，如為已接種疫苗人士提供優惠、會場限定福袋或美食展標誌—「1蚊優惠」，市民雖未能於現場即時品嘗滋味，仍可以優惠價格入手心水貨品。
美食博覽及同期博覽
日期︰2021年8月12至16日（星期四至星期一）
地點︰香港會議展覽中心
開放時間： 2021年8月12至15日 (上午10時至晚上10時）
2021年8月16日（上午10時至晚上6時）
門券票價：公眾人士HK$25/位
展會及購票詳情： https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/美食博覽2021載譽歸來一票行勻五展加抗疫10入場優惠-280024