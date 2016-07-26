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荷花BB展2021灣仔會展開鑼 3折母嬰用品推介
1 小時前
荷花BB展2021灣仔會展開鑼 3折母嬰用品推介
由荷花集團主辦的大型BB展「第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽」今日正式開鑼！為期4日的BB展將於灣仔會展Hall 3舉行，集合超過400個攤位、逾500個品牌，熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等更強勢回歸，大量會場限定產品以低至三折發售，絕對是爸媽年度掃貨最佳時機！
寶寶百味有機胚芽米餅 荷花BB展率先登場
寶寶百味的有機嬰幼兒食品系列一直深受爸媽歡迎，今次荷花BB展更率先推出「有機胚芽米餅」，以親和腸道配方並嚴選優質韓國胚芽米為營養基底，保留稻米的胚芽部分，擁有糙米大部分的營養價值，富含維生素B及微量元素等多種人體必需營養素，營養價值也較普通白米較高，更容易被腸胃消化吸收。3款口味士多啤梨紫米味、南瓜藜麥味及野菜味，無添加防腐劑、無色素、無調味料、無麩質，採用低溫烘焙技術鎖住營養，不熱氣，易融於口中，不會卡在寶寶喉嚨，適合6個月或以上寶寶食用。
•查詢：3563 6236
•網址：www.babybasic.com.hk
•展位：ZA03 - 04
第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽
日期：2021年8月5至8日(四至日)
時間：10:00 - 20:00(8月5至7日)；10:00 - 19:00(8月8日)
地點：香港灣仔會議展覽中心Hall3B - D展覽廳
網址：www.babyexpo.com.hk
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/荷花bb展2021灣仔會展開鑼-3折母嬰用品推介-278986