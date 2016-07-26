融入大灣區 發展新機遇

回歸以來，中央大力協助香港融入國家發展大局，接連建設港珠澳大橋和廣深港高鐵香港段，實現珠三角一小時生活圈。粵港澳交通進一步「互聯互通」，又在醞釀多年後頒布粵港澳大灣區發展規劃綱要，奠定香港作為支撐引領國家經濟發展與對外開放一分子的地位，並為香港經濟發展創造更多新機遇。
一年內三大基建啟用
2018年是香港跨境基建重要年份，港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段及蓮塘香園圍口岸三大基建相繼通車、啟用，為打造粵港澳大灣區一小時生活圈做好準備。其中10月通車的港珠澳大橋，全長55公里，是全球最長橋隧組合跨海通道，由粵港澳三地共同出資興建，總投資約1,200億元人民幣，設計使用壽命120年，主要功能是滿足香港、澳門和內地，特別是珠江西岸地區的陸路客貨運需求，推動三地經濟及可持續發展。大橋通車後，香港多個景點如昂坪360、海洋公園等，內地旅客人數以雙位數幅度甚至倍數上升；港人使用大橋出入境珠海的數字穩步上揚，合資格香港跨境私家車更可申請經大橋通行粵港澳三地。
接入國家高鐵網絡
同年9月通車的廣深港高鐵香港段，更讓香港接入國家高鐵網絡，只需在位處香港腹地的西九龍站「一地兩檢」再上車，短短14分鐘就去到深圳福田站，23分鐘抵達深圳北站，39分鐘去到東莞虎門站，48分鐘去到廣州南站。高鐵西九龍站還有列車直達大灣區多個城市，包括佛山、惠州及肇慶等，甚至遠至北京、天津、上海、福建廈門、湖南長沙、雲南昆明及廣西桂林，約9個小時就去到北京西站，七個多小時就抵達昆明，經鐵路來往全國各大城市更加便利。
至於8月啟用的蓮塘香園圍口岸，接駁深圳高速公路東部過境通道，經深惠高速及深汕高速直達廣東東部，如汕頭、汕尾、潮洲、揭陽等地，去鄰近省份福建、江西等也更直接、方便，還有助新界東北部跨境交通分流，紓緩文錦渡、沙頭角口岸擠塞情況，令跨境物流更暢順。
2019年2月，中共中央、國務院正式印發粵港澳大灣區發展規劃綱要，計劃將深圳、廣州、東莞、惠州、珠海、中山、佛山、江門、肇慶(9市)及香港、澳門(2特區)打造成世界級城市群，將國家所需和港澳所長有機結合，促進粵港澳優勢互補，建立與國際接軌的開放型經濟新體制，建設高水平參與國際經濟合作新平台，實現9市2特區共同發展，成為「一帶一路」建設的重要支撐。
成區域發展核心引擎
綱要奠定香港聯同澳門、廣州、深圳作為區域發展「核心引擎」的重要地位，並要求這四大中心城市繼續發揮相對優勢「做優做強」，加強對周邊區域發展的輻射帶動作用。其中香港要鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，加強全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，並大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會。香港在粵港澳大灣區發展中，可謂「任重而道遠」。
中央還持續完善港人融入大灣區9市生活、學習、工作和創業的措施，例如買樓享內地居民同等待遇、便捷使用電子支付、子女享內地居民子女同等教育安排、參加公營機構的公開招聘等。香港人才在大灣區9市工作並納稅，更可享15%稅率優惠。青年創業亦有多個創新創業基地可落腳，甚至能申請創業基金。
隨著粵港澳大灣區持續蓬勃發展，「一國兩制」事業新實踐愈來愈豐富，香港勢將獲得愈來愈多國家發展紅利，互相支持，邁向更好未來。