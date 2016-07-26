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讓學童擁有數碼化生活 日本ASK智能產品低至66折發售
8 小時前
讓學童擁有數碼化生活 日本ASK智能產品低至66折發售
新學年快要開始，隨科技進步，學生必備品不再限於書本文具，更伸延至智能產品。不少學校更會要求學生使用平板電腦完成課業；亦有家長為學童安全而選購智能兒童手錶。日本ASK亦推出開學優惠，部分智能產品以低至66折發售，方便家長按學童需要以優惠價購入手智能產品。
開學代表小朋友又要再次追趕忙碌的學習生活，每天上下課，上興趣班補習班，進出地方多不勝數，不少家長會為保障孩子安全，都會選擇兒童智能手錶，方便定位小朋友行蹤及實時對話，防止走失。日本TSK SQ12兒童定位及語音通話手錶不但已有基本定位及對話功能，更配合防水功能，即使進行戶外活動亦不怕手錶失靈，而且錶身旁已有SOS掣，一按自動聯絡3個自設監護人，小朋友亦可輕易操作。日本TSK SQ12手錶現時以限量優惠價$598(建議零售價：$1980)，限量40部再送再送上網電話卡。
不止大人要平衡工作及生活，學童也應要work hard play hard。隨著上課模式越趨智能化，不少家庭亦有一部平板電腦供小朋友使用，日本ASK X10 10.1吋更達到遊戲級別，備有MTK6797十核處理器，喇叭放置在屏幕後方，睇片打機聽歌都有親臨其境的體驗；極速十核4.5G平板電腦擁32GB儲存空間，而且可插入TF卡，增加儲存空間，存放文件，短片，甚至遊戲亦沒難度，一機多用。產品現時以優惠價$1980(建議零售價：$5980)限量35部發售，有興趣的家長切勿錯過。
查詢電話：6821 7080
網址：http://www.uthk.com
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/讓學童擁有數碼化生活-日本ask智能產品低至66折發售-280989