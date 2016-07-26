賀建黨百年 回歸祖國24周年 兩地政策促共融互利

香港回歸24周年，七一當日早上8時，本港將舉行升旗儀式，以及慶祝酒會。今年同時是中國共產黨建黨100周年，特首林鄭月娥周一(28日)已帶團赴京參與慶祝，並於七一當日返港。除升旗禮及官式酒會外，本港各界亦有多項活動，使七一不單是慶祝假日，更是市民了解內地與香港關係，加深兩地融合，認識相關政策發展的最佳時機，一起回顧近年大眾關注的社會議題。
為維持防疫抗疫措施，今年升旗儀式不設公眾觀禮區。明日金紫荊廣場的升旗禮及於會展中心的酒會分別於8時和8時20分舉行。至於其他公眾賀回歸、賀黨慶活動，則橫跨6月至8月，包括有香港各界慶典委員舉辦「賀建黨百年、慶香港回歸」一系列活動，當中「光影3D耀維港」，明起一連4日在金鐘添馬公園，舉行大型戶外裸眼(毋須額外鏡片等器材輔助)3D燈光表演，亦在100輛巴士、8輛電車等交通工具的車身刊登廣告慶賀。多個地區組織亦舉辦慶回歸填色及作畫比賽、路邊欄杆廣告等；政團民建聯舉辦花車巡遊，走遍港九新界，展現愛國愛港熱情。更多活動可參閱民政事務總署「24周年紀念」專屬網站，查閱慶祝活動時間表(見表網址)。
長遠解決住屋短缺
回歸24載，本港社會發展起起伏伏，近年更有不少爭議，有人歸咎「深層次矛盾」中的「房屋問題」。中央官員更曾出口「提點」，今年「兩會」期間，主管港澳事務的副總理韓正鄭重表示關注本港住屋問題。截至今年3月底，本港公屋平均輪候時間需時5.8年，為22年新高，一般公屋申請達15.4萬宗，以及約10萬宗配額及計分制下非長者一人申請個案。面對龐大公共房屋需求，2020/21年度可編配公屋，卻再因疫情影響供應進度，可編配公屋單位不足2.32萬，年度達標率73.8%。為了紓緩基層家庭因輪候公屋時間延長，生活愈發困難，政府剛推出為期3年的現金津貼試行計劃，按申請住戶人數每月津貼1,300元至3,900元。另外，除了積極覓地，當局最近公布重建3幅工廈用地，料於2031年提供約4,200個單位；地政總署亦將收回294幅涉約4.94公頃私人土地，以擴展東涌新市鎮。
為長遠解決房屋及土地供應問題，特首林鄭月娥於2018年《施政報告》提出「明日大嶼願景」以填海增加土地供應，當局已在本月中批出價值2.2億元的中部水域人工島研究顧問合約，料42個月內完成。
在2019年，中央政府曾就推進粵港澳大灣區建議，公布16項惠港措施，包括方便香港居民在大灣區內買樓，享受內地居民同等待遇。
兩地互通融合 助港抗疫
抗疫一年半，本港經濟重創，政府發放兩輪防疫抗疫基金「保就業」、中小企擔保借貸計劃、補貼旅遊業等支援下，失業率仍一度高見7.2%，錄17年高位，最新失業率雖回落至6%，但仍與去年同期相若。政府亦提供了放寬失業綜緩資產上限、百分百擔保個人特惠貸款，失業人士最多8萬元借貸等措施；同時，推動大灣區青年就業，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，撐經濟同時促進兩地互通融合。
在防疫抗疫工作上，港府面對病床緊張、檢測需求大增，中央再次「出手」支援，去年9月中央派團隊來港，支持安排「全民檢測」工作、協助建設「港版火神山」臨時醫院，香港感染控制中心等。
其他促進交流工作，在上文提及的16項惠港措施，除房屋外亦包括其他範疇，如支持香港居民在內地使用移動電子支付，簡化兩地銀行結算帳戶，建立跨境理財機制和保障教育安排等。在扶持專業界別合作發展方面，兩地擴大建築業專業人士資格互認範圍、放寬兩地律師合作及本港律師在大灣區執業等限制，同時有其他涉及學習、創業、營商，甚至公共交通等優惠措施。
推動文化交流 故宮博物館料明年竣工
多年融合歷程中，2003年後中央支持香港沙士疫後恢復經濟，以自由行推動旅遊，雖令經濟反彈，但亦帶來摩擦衝突，如水貨問題、「搶奶粉」、雙非孕婦搶床位等，近年透過多方政策舒緩。在教育方面，「革新通識課程」公民與社會發展科，包括加強對內地認識、提高國民認同感，增加與內地交流機會，有助兩地年輕一代交流。同時，中央公布《「十四五」規劃綱要》中《港澳專章》，也提出支持香港發展成中外文化藝術交流中心，包括與世界級文化機構建立夥伴關係、持續兩地文化交流，以及持續推進文化建設和藝術交流等，相信可延續本港中西文化匯萃的特色。香港故宮文化博物館明年竣工，將長期展示北京故宮博物院借出的藏品，當局冀除加強本港旅遊業競爭力，也加深市民對中國文化及歷史的認識。
部分七一賀回歸及慶共產黨百周年活動
7月1日
‧7:45am~8:00am左右│各區升旗儀式
‧12:00pm~6:00pm│黃大仙區社區藝術心連心慶回歸(黃大仙社區中心、東頭社區中心、竹園社區中心、慈雲山社區會堂、彩雲社區中心)
‧7:00pm葵青區慶祝香港回歸二十四周年文藝欣賞會(葵青劇院)
‧全日│九龍各界慶祝香港回歸祖國二十四周年(尖沙咀街坊福利會)、民建聯港九新界花車巡遊
7月1日至4日
‧首日5:30pm開始，之後3天11:00am至11:00pm│金鐘添馬公園「光影3D耀維港」
7月3日
‧溫情歲月賀回歸懷舊金曲欣賞會(尚德社區會堂)
7月4日
‧油尖旺婦女會慶香港回歸暨文化大匯演(尖沙咀街坊福利會)
7月5日
‧敬老慶回歸，向區內長者派送禮品(梁顯利油麻地社區中心四樓403-404室)
慶祝活動時間表：https://www.hksar24.gov.hk/chi/events.html