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賺盡第二期消費券買梳化 送酒店皇牌tea set/筋膜按摩槍
29 分前
賺盡第二期消費券買梳化 送酒店皇牌tea set/筋膜按摩槍
第二期電子消費券全城期待，由即日起至10月底，梳化倉推出消費券增值計劃，幫你精明用盡消費券，再送極尚體驗，不論是去酒店嘆皇牌tea set，還是居家放鬆法寶，都可全面照顧；大量指定歐洲進口梳化更勁減$1,000，最抵二千蚊有找。梳化倉支援四大電子支付平台之餘，更可以與家人朋友「夾份」使用消費券。
在推廣期內，只要購物折實滿$8,000，即送8度海逸酒店皇牌芒果下午茶券2張(價值$368)，或便攜式筋膜按摩槍(價值$499)。8度海逸酒店的皇牌芒果下午茶以菲律賓呂宋芒炮製而成，備有多款特色甜鹹點，當中得獎甜品——芒果拿破崙更是備受熱捧。筋膜按摩槍近年亦相當流行，高頻震動有助放鬆肌肉及消除疲勞。另外有多款指定梳化勁減$1,000，包括智能彈鉸梳化、歐洲進口梳化、真皮及布藝梳化等。買滿指定金額更可以優惠價換購電腦椅，work from home都不怕做到腰痠背痛。
優惠期：即日起至10月31日
查 詢：5236 5000
網 址：http://bit.ly/3oliIoy
賺盡第二期消費券買梳化 送酒店皇牌tea set/筋膜按摩槍
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/賺盡第二期消費券買梳化-送酒店皇牌tea-set筋膜按摩槍-287914