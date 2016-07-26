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近7成家長願送子女負笈海外 英國寄宿校最熱門
2 小時前
近7成家長願送子女負笈海外 英國寄宿校最熱門
近年港人對海外升學需求殷切，為進一步了解港人父母對子女海外升學的意向、原因及心理因素等結構性問題，大地教育委託私營研究及調查機構進行了相關的調查，於今年5月期間向超過300個家庭進行網上問卷調查，並發表「2021年港人海外升學意向」調查結果，近七成父母已經或有意送子女往外國升學，逾半數受訪家長均選擇英國為海外升學首選。
大地教育行政總裁莫柏祺先生表示，近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，自2020年開始，即使世界疫情持續，海外升學查詢近乎有增無減。2021年對比2020年同期3月最高增長達111%，並預計放榜日後，查詢或會再創高峰。大地教育市場營銷經理鄭迦南先生指，英國一直是香港家長送初中子女留學的首選地，主要由於當地寄宿學校教育發展相當成熟，對海外學生學術和語文上的支援充足，而且學習環境安全，再加上英國大學聞名於世，各方面都非常吸引家長選擇英國寄宿學校。
輔導心理學家吳加垚小姐建議，要釋除子女於出國後的心理壓力，父母可多鼓勵子女表達想法及感受，並以不批判的態度聆聽。同時讓子女多參與預備過程，例如一起搜集當地資料、升學資料等等，讓子女更具體了解海外升學後的生活。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/近7成家長願送子女負笈海外-英國寄宿校最熱門-276591