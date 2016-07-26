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電子消費劵｜豐澤消費激賞祭 400件產品低至11折
26 分前
電子消費劵｜豐澤消費激賞祭 400件產品低至11折
還有幾天消費券就到手，相信很多人已經迫不及待想大肆購物一番！豐澤於8月1日推出消費激賞祭，精選超過400件產品，優惠低至11折。400件產品包括各類大型及小型家庭電器，廚房電器等等，不論是學生，上班族，退休人士，任何年齡都一定找到心水貨品！
豐澤門市及網店將於8月1日推出精彩激筍400件產品，產品種類包括手提電話、電腦、電視機及家庭影音娛樂、大型及小型家庭電器(如冷氣機、雪櫃、洗衣機、空氣清新機等)及廚房電器等等。貨品低至11折優惠，折扣總值超過$3,000萬。另外更有著數升級，限時激搶超過$100萬的電子優惠券總值。顧客如登記AlipayHK及八達通領取消費券，還可領取電子優惠券享額外折扣優惠。消費者亦可留意分期付款的特別安排，由於消費券分期發放，於豐澤消費就可先用第一期消費券付訂金，收到第二期消費券後再付餘額，豐澤會於收齊款項後安排送貨。
買過$5000亦可分單付款 同時儲分換獎賞
如果產品金額超過$5,000，豐澤亦都提供貼心的付款方案，容許數個顧客各自使用消費券付款。使用消費券付款後，餘額也可以利用其他付款工具付款，換言之，一張單接受多過一種不同工具付款。購物時，除了計算產品價值，很多消費者亦會考慮可賺取的購物積分，於豐澤使用消費券，便可同時賺取易賞錢及豐澤i-Coin，換領更多精彩獎賞。另外亦沒有限制消費券可購買之貨品類別，除了購買實體產品，更可以購買保養服務，甚至買機上台。若然未有心水貨品，豐澤亦接受以消費券購買現金券，以後有心水貨品，即時購買就更方便了。
查詢：https://www.fortress.com.hk/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/電子消費劵｜豐澤消費激賞祭-400件產品低至11折-277132