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預防炎夏常見健康問題
5 小時前
預防炎夏常見健康問題
今年夏天氣溫屢創新高，酷熱天氣加上潮濕，容易讓人患上中暑、皮膚疾病及因缺水引致心臟疾病等，以下小招數助你預防各種夏日健康隱患。
多飲水多休息 預防中暑
炎熱高溫，加上猛烈的陽光照射，但不少人需於戶外工作或運動，又或於沒有冷氣，通風欠佳的室內工作，很容易因為身體大量排汗，卻不能透過排汗有效降溫，又未能及時補充夠水分，容易中暑，因而產生頭暈、頭痛、噁心、氣促，甚至神志不清等問題，情況嚴重更會出現昏迷及有機會致命。如需長時間身處上述環境，應注意多飲水及補充適當鹽份，同時要盡量找遮擋物，於適當時間要到清涼地方休息，以減低中暑機會。
缺水可引致心血管問題
除了中暑外，高溫多汗及飲水不足，令血液因脫水變得濃稠，亦會加重心臟負擔，如本身心臟有毛病，更容易引發心臟衰竭或心肌梗塞等問題。所以要特別注意分小量多次補充水分，因一次飲水太多亦可能令心臟難以負擔。如感覺不適，便要盡快求醫。
潮濕天引發皮膚疾病
高溫汗多及多雨潮濕，容易引發真菌感染，出現香港腳、灰甲、濕疹、汗疹、股癬、亦會令體臭加劇，要保持皮膚潔淨及乾爽，如穿著通爽吸汗的衣物，盡量以棉質為佳，亦可常備毛巾或濕紙巾抹汗或抹身。在雨天濕身或做運動後，宜帶備替換衣物，於沖身後立即更換，以免汗水或雨水長時間接觸皮膚，引致皮膚發炎或出疹。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/預防炎夏常見健康問題-277720