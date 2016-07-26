香港中文大學高級文憑 升學就業 振翼高飛

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）兩年全日制「高級文憑」課程，以及一年全日制「基礎教育文憑（DFS）」課程均由香港中文大學教務會審批，學歷由中大頒授。DFS畢業生更可直升學院的高級文憑。
日語、英文、翻譯課程 符合升讀大學需要
CUSCS高級文憑課程提供多元學習及交流活動，讓同學掌握課堂知識及鞏固語文能力，以銜接大學課程。「應用日語高級文憑」提供學術和商務方面的專業課程，幫助同學升讀日本著名大學，超過75%畢業生在日語能力試驗中考獲N2或以上佳績。
「英文高級文憑」課程提供厚實的英語訓練，鞏固學生對英語、文學、傳意及文化的認識及研究能力，同學並可選擇到海外參加短期英語及文化課程；「應用翻譯高級文憑」內容緊密銜接翻譯、雙語研究等大學課程，並提供60小時實習，包括社會企業、新聞社、學校等。這兩項高級文憑課程過去平均升學率高達80%，成績驕人。
學習資源豐富 可使用中大圖書館
學院設有「語文學習提升中心」提供一對一語文諮詢服務、多媒體語言自學課程及資源，加上安排與英、美、加、澳、韓國及日本等大學進行交流，提升學生的語文能力，擴闊國際視野。此外，高級文憑課程的同學可使用中大圖書館，拓寬知識領域。
出路廣闊 升學就業皆宜
高級文憑以專科研讀，結合實踐為特色，兼容升學或投身職場。畢業生可升讀本港政府資助或自資學位課程，也可選擇到海外升讀與學院簽有銜接協議的海外大學高年級課程。
另設「基礎教育文憑」 DSE 6分即可報讀
「基礎教育文憑」為DSE考生提供另一升學途徑，同學一年內修畢課程可獲「升學獎學金」升讀學院的高級文憑。課程涵蓋語言傳意、商業管理、健康生活、藝術賞析及資訊科技等多個領域，並加入「個人及生涯規劃」科目，讓同學找到未來方向。同學於DSE考獲最佳5科成績最少共6分 (包括中、英文均達第一級) 即可報讀。
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