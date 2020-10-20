骨質疏鬆無得避？拆解三大骨質迷思

不少人聽到「骨質疏鬆」，就以為距離年輕的自己很遠，其實預防骨質疏鬆症並不能「臨急抱佛腳」，在年輕時就開始要注重飲食和運動，為骨質奠定基礎。骨質疏鬆症本身並沒有任何病徵，多數因出現骨折才能發現患病。根據國際骨質疏鬆基金會的資料，全球 50 歲以上的女性人口中，更每三位便有一位因骨質疏鬆而骨折。不過，骨質疏鬆非長者及女性專利，適逢「世界骨質疏鬆日」，不如一起拆解三大常見迷思！
迷思一？骨質疏鬆是長者才有的疾病，尤其容易出現在女性身上。
的確，骨質隨年齡增長而流失，長者是較易患上骨質疏鬆症；女性亦因停經，雌激素停止分泌而引致患病率比男性高，但其實不良生活習慣或有家族病史的人士亦屬於高危一族。不良的生活習慣，如吸煙、酗酒、過量飲用含咖啡因飲品、過量攝取鈉質(鹽分)、長期攝取鈣質不足或缺乏負重運動等都會引致骨質疏鬆症。另外，患有疾病如女性的雌激素不足、男性的睪丸素過低、內分泌失調病症，如甲狀腺機能亢進，或需長期服用高劑量類固醇藥物等人士亦是高危一族。
迷思二？骨質疏鬆所引起的骨折問題是無可避免的。
骨質疏鬆是一種常見的疾病，可以令患者的骨質密度減少，骨骼結構變得脆弱，容易導致骨折。骨質疏鬆的高危人士如長者，有家族病史的人士，可以定期進行骨質疏鬆風險評估，減低脆弱性骨折的風險。而且骨質疏鬆是可以透過藥物治療，被診斷有骨質疏鬆、骨質稀薄而骨折風險高的人士，在排除其他病理引起的骨質流失後，醫生會考慮處方骨質疏鬆藥物，減慢患者骨質流失速度，預防脆弱性骨折。
迷思三？補鈣等於補充骨質？
鈣質有助維持骨骼健康，減慢骨質流失，但未能補充骨質。要減低骨質疏鬆的風險，便要把握成長期，兒童和青少年階段正處於骨質密度的形成期，此時形成的骨質密度越高，可減低將來出現骨質疏鬆的機會。根據衛生署資料，攝取過量鈣質可能會導致腎石，以及妨礙鐵質和鋅的吸收，所以應在醫生建議下才補服用鈣質補充劑。另外，維他命D亦有助人體吸收鈣質，故亦應注意吸引充足的維他命D，如每天直接接觸温和的陽光約十分鐘。