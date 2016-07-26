2019及2020年香港名牌選舉、香港服務名牌選舉、香港新星品牌選舉及香港新星服務品牌選舉

受新冠肺炎疫情的影響，2019年和2020年的獎項延遲至今天才正式頒授，造就了「品牌選舉」歷史上第一個跨越兩屆、亦是陣容最為鼎盛的頒獎典禮。適逢香港經歷風雨洗禮、整裝「再出發」的特殊時點，這個「雙喜臨門」的盛會多了一層特別的含義，更加令人難忘，亦更加激奮人心！
由香港品牌發展局(品牌局)和香港中華廠商聯合會(廠商會)合辦的「品牌選舉」始創於1999年；二十多年來，「選舉」見證了時代變遷和經濟的起落，與香港品牌一起走過了一段段崢嶸歲月。對主辦機構和參加企業來說，過去兩年的「選舉」是在極為特殊的環境下舉行，承載了一段不平凡的經歷。在2019年「選舉」舉辦期間，本港發生了嚴重的社會動盪，又遭逢中美貿易摩擦升級；去年爆發的新冠肺炎疫情肆虐全球，延宕反覆，對世界經濟包括香港造成史無前例的衝擊。
在風雨飄搖、百業維艱的困難時期，「品牌選舉」的籌辦工作亦遇到前所未見的挑戰。但在評審委員會和參與公司的共同努力下，各項評選工作幸能順利地進行；參與品牌不但在質素上保持了一貫的高水準，而且2019年和2020年兩屆各自產生了約40個得獎品牌，授獎數目均處於歷史高位。在這些「摘星者」中，有堅持紮根本土、與市民們相濡以沫的老字號，亦有憑著科技和創意脫穎而出的初創「新世代」；既有引領行業發展、在海內外市場上打響名堂的龍頭翹楚，更有敢闖敢拼、在粵港澳大灣區和「一帶一路」力拔頭籌的「拓荒者」。他們展示了香港工商業發展的最新面貌，代表著香港品牌發展的最高水準。
參與企業面對逆境而不輕言放棄，堅持以參賽來「明志」和實現自我增值，在在彰顯了香港業界對品牌發展的巨大熱忱與承擔；亦是業界以自己的實際行動，對香港的未來投下了信心的一票。正是這種砥礪奮進、逆境更強、追求卓越的「香港精神」，賦予了這兩屆「選舉」殊不平凡的意義。
今天的頒獎典禮是「品牌選舉」發展歷程中的一個重要里程碑；大會將首次頒發「香港傑出品牌領袖獎」。作為主辦機構旗下最高榮譽的獎項，每年的「品牌領袖獎」頒發予一位積極投身品牌創建工作並取得卓越成就、對香港品牌發展作出重大貢獻的香港企業家。這個獎項代表著「品牌選舉」向全新領域和更高層次的延伸，亦再一次開創了本地品牌獎項的先河；它透過建立、宣揚品牌企業家的成功典範，發揮強大的示範作用，為業界帶來啟迪，將香港品牌文化進一步發揚光大。
本人謹代表主辦機構，向鼎力支持2019年和2020年選舉以及一直熱心襄助品牌局的政府部門以及社會各方表示衷心感謝，並向所有得獎者致以熱烈祝賀！當前香港正努力衝破困局，推動經濟振衰起敝。我相信，香港工商界將一如既往發揮中流砥柱的作用，擔當香港經濟再啟航的動力引擎；讓我們以「品牌選舉」的得獎者為榜樣，抖擻精神，一起擦亮「香港品牌」的金漆招牌，為推動香港再創輝煌而努力！