2021中秋特色禮盒推薦

除 了傳統月餅外，還未有頭緒今年怎樣「嘗」月？
以下2021中秋限定特色禮盒送禮又得，「自肥」亦得，得咗！
回味首推香港製造
流心奶黃抹茶陳皮紅豆月餅
本土品牌回味一直以創新風格推廣中式特色情懷小食，今個中秋首次推出2款香港製造的流心奶黃月餅及抹茶陳皮紅豆月餅。流心奶黃月餅選用頂級鹹蛋黃及精選天然牛油作材料，奶黃餡蛋香味濃，牛油餅皮鬆化細緻，口感絲滑綿密；抹茶陳皮紅豆月餅選用上乘紅小豆蓉配上等陳皮作材料，配上日本宇治抹茶風味外皮，芬香撲鼻，口感豐富創新，回味無窮。每款月餅一盒6個，獨立包裝，即日起至2021年9月21日，全線city'super及誠品書店指定分店推廣優惠只售$198/盒。
銷售點：全線city'super 及
誠品書店(屯門店、荃灣店、
太古店及將軍澳期間限定店)
Tea WG光漫舞茗茶
月餅音樂禮盒
賞月品茗之時，如果能加上悅耳的音樂，靜夜星空必定更加璀璨。今年Tea WG隆重呈獻全新月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝，華麗的酒紅色禮盒既是包裝亦是音樂盒，只需輕輕轉動發條、揭開盒蓋，音樂就會隨即響起。而季節限定的頂級訂製茗茶系列月光漫舞茗茶(Moon Dance Tea)，以皎潔月夜中的閃耀星光為靈感，散發著水果及野莓的芬芳，並點綴著青檸獨特的甜味；配搭Tea WG傳統茗茶月餅，包括注入獅城早餐茶的永恆經典星宿之秋(Constellation)及融入香柚早餐茶的嶄新口味月色之光(Illumination)等，為喜愛細嘗月餅的茶饕帶來極致享受。
RUYSDAEL和風禮盒「瀛」盡心意
今年「嘗」月及送禮想搞搞新意思？創自1923年的日本洋菓子品牌RUYSDAEL今個中秋為大家帶來多款和風禮盒，「瀛」盡親朋好友心意。新登場產品就有市面難得一見含洋酒成分的四式洋酒果凍禮盒，4款口味包括山形縣產法國洋梨果凍、岡山縣貓眼葡萄果凍、山形縣白桃果凍及和歌山縣蜜柑果凍，以洋酒帶出果香，突顯水果味道的酸甜之餘亦平衡了水果的苦澀味，微醺體驗令人興奮；另一款中秋限定Tea ceremony中秋精選曲奇禮盒，杏仁、芝士及果仁曲奇款款各具特色，用料高級且手工製造，送禮自用皆宜。即日起中秋一田專櫃及展銷場多款RUYSDAEL限定禮盒和經典產品發售。
銷售點：沙田一田超市內專櫃、觀塘APM一田Event展銷場、
葵芳新都會一田展銷場、將軍澳東港城一田展銷場及荃灣廣場一田展銷場
Facebook：RuysdaelHK