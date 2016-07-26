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2021稅季申請稅貸注意事項
18 分前
2021稅季申請稅貸注意事項
各銀行的稅貸計劃，借款上限往往會高於稅額，甚至可達數十至逾百萬元，而還款期大多由6個月至36個月不等，個別計劃更達48個月。銀行亦沒有限定借款人必須將貸款用於交稅，而是可以彈性用於不同用途。故以往不少人利用稅貸套現資金，再用於投資、裝修等用途。但要留意除非你肯定第二年度不會再借稅貸，否則便要考慮於下年度再借稅貸時，借款額及利率會受到之前的貸款影響，而且還款亦會出現重疊情況。
準備好文件 免影響審批
隨著科技進步，現時不少銀行均提供流動網絡申請渠道，而且不一定要申請人提交稅單，但如不想影響審批時間，最好還是預備好所需文件，包括住址及收入證明、稅單等資料，並盡早透過應用程式上載銀行所需資料，以便銀行可盡快批核貸款。一般銀行只要收齊文件，不但可以即時經程式通知批核結果及批出款額，更可於即日過數，讓你可盡早取得貸款，以作出靈活安排。另外，借款人亦不宜等到交稅期限前才提交申請，以免因意外影響稅貸審批，而被稅局追稅。
善用比較網站 申請或有驚喜
想更輕鬆申請稅貸，可以考慮善用坊間不同的貸款比較及申請網站，只需輸入簡單資料，並選擇有意申請的稅貸計劃，網站便會列出相關資料，並且作出比較。讓用家可初步了解計劃及優惠情況，從而收窄選擇範圍。當然，於選擇比較過相關計劃後，最好親自向銀行職員了解清楚，進一步確認可獲批的貸款額度和優惠。而再決定是否申請。如決定透過網站申請，分分鐘可享額外優惠，因這些網站會與不同銀行合作，提供網上申請推廣優惠，所以善用網站資源可能會有驚喜。
2021稅季申請稅貸注意事項
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/2021稅季申請稅貸注意事項-290346