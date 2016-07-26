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2021稅季 慎選合適稅貸 踢走稅務煩惱 兼享額外資金
18 分前
2021稅季 慎選合適稅貸 踢走稅務煩惱 兼享額外資金
每年稅季，打工仔總會為交稅和資金周轉煩惱，特別在前景不明朗下，打工仔都想可有多一分資金以備不時之需。今年各大銀行已開始陸續推出新稅貸計劃，加上虛擬銀行亦加入戰圈，納稅人宜「睇清睇楚」，因應自己的需要考慮借款額，再選擇合適的稅貸計劃。
申請低息稅貸 需達指定要求
以往不少打工仔揀選稅貸，各大銀行的推廣優惠是他們一大考慮要素，但申言請人需留意，由於稅貸為「季節性」產品，銀行會因應打工仔收到繳稅通知起，一般約於每年10月開始，陸續推出稅貸計劃，大部分銀行都像交稅限期一樣，分兩期推出稅貸，第二期稅貸計劃多數會於次年1月推出，故而稅貸優惠有限期，而且要獲批最優惠息率及獎賞，一般需要達到指定要求，如屬銀行特選客戶，並選用指定貸款額及還款期，或同時須成功申請銀行指定的服務等。一般客戶並不能獲批最優惠息率。
比較實際年利率 知利息高低
於銀行的稅貸產品宣傳上，往往可見到不少數字，如每月平息、實際年利率、每月還款額等，申請人如想作出對比，可以直接比較實際年利率，一般是已計算所有回贈及優惠後，實際的利率數字。而其他數字未必能準確比較不同計劃。此外，每月還款額的數字，則是以每借款10,000元的還款數字，故實際還款數字需要自行倍大，應先衡量自己是否能負擔，然後再作決定。
2021稅季 慎選合適稅貸 踢走稅務煩惱 兼享額外資金
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/2021稅季-慎選合適稅貸-踢走稅務煩惱-兼享額外資金-290344