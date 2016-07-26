電子消費劵｜$5000消費券價值最大化 一文睇清各大商場優惠

政府推出的$5,000電子消費券現已開放市民申請，截至現時已超過600萬人登記領取。消費券快要到手，要將優惠最大化，除了要選擇適合的電子支付工具，更要懂得用得其所！香港大大小小的商場配合4種電子支付工具推出了不同優惠，要拎盡優惠價值，不如趁未拿到消費券前做足功課！大集團商場可謂總有一間在附近，不少都推出滿額消費，再送贈券的活動！
要數最方便港人消費，最「就腳」的商場，少不了新鴻基地產旗下23個商場，12個港鐵商場，信和集團的四大商場及恒基旗下七大商場，它們的消費券優惠各有特色。恒基旗下商場推出「消費券升級二重浪」，登記成為H．COINS會員並分期累積消費達HK$5,000 或以上，有機會賺總值HK$500回贈。信和集團商場亦和AlipayHK推出不同獎賞，新登記用戶可以得到總值HK$70電子禮券組合！以港鐵商場為例，即日起已有八達通飲食購物推廣，優惠高達83折。而新鴻基地產商場遍佈全港，4大指定電子支付工具均享專屬優惠！如市民若透過WeChat Pay HK使用消費券，只需消費滿$300或$800，便可換領$20或$50指定商場或商戶贈券。
名牌愛好者注意！ 大型商場再推消費優惠
標誌性的大型購物中心-海港城及時代廣場擁有各大名店，由7月5日起至9月5日，成功登記領取消費券，毋須消費就可到兩間商場各換領一份$400購物優惠券(總值$800)。以往商場推出優惠券時，都會吸引大批市民瘋狂購物，有心水貨品的記緊事先BOOKMARK。另外各個支付工具更有專屬優惠，如以活動網頁內的WeChat Pay HK專屬連結登記，可獲贈商場電子美容品牌現金券一張。
新世界旗下商場和WeChat Pay HK合作，掃描指定商場內QR Code，就可領取WeChat Pay HK 40元K11專屬電子現金券。在7月26日至9月26日推廣期內，在指定商場以WeChat Pay HK消費，更可獲10倍K Dollar獎賞，1個K Dollar相等於$1使用，亦可在超過450間指定商戶使用。