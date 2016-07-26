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ANSONBEAN 任益力多「小甜劇場」男主角 美食展2021親自落場 教整水果特飲
1 小時前
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ANSONBEAN 任益力多「小甜劇場」男主角 美食展2021親自落場 教整水果特飲
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ANSONBEAN及Ashley將於8月14日下午兩時半出席香港美食博覽之「益力多小甜劇場介紹會」。

益力多可謂「益生菌」的代名詞，今年推出全新減糖減甜配方的益力多及益力多LT，更邀得ANSONBEAN(陳俊燊)及Ashley(林愷鈴)擔任男女主角，拍攝一連三集的「小甜劇場」。於8月14日美食博覽期間，他們更會親臨現場，即場示範以新版益力多及益力多LT製作水果特飲。

新版原味益力多糖分比舊版本少10%；另外新版益力多LT含糖量只有3.6克，含膳食纖維5克，屬低糖、高纖飲品；而於日本暢銷的益力多乳酪飲品則有四個口味，還額外加入鈣和維他命D，有助繁忙都市人維持腸道健康，增強人體抵禦力。於美食博覽期間，益力多產品亦會以優惠價發售，原味益力多一排五支只需$10；益力多LT只需$15；各買一排即送限量Q版益力多精美貼紙一張。

益力多
攤位號碼1C-A27

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/ansonbean-任益力多「小甜劇場」男主角-美食展2021親自落場-教整水果特飲-280027
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