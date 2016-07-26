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JUPAS公布正式遴選結果 留意重要日子 按時完成交費註冊
1 小時前
JUPAS公布正式遴選結果 留意重要日子 按時完成交費註冊
2021年度「大學聯招辦法」於今天(8月12日)上午9時公布正式遴選結果，獲取錄資格的同學必須於8月13日下午5時前繳交5,000港元留位費，並須於指定時段內前往取錄的院校辦理註冊手續。需注意同學若獲得取錄資格，無論是接納或放棄取錄資格，於同一學年內都不會再被錄取入讀任何經JUPAS可選報的課程。
先接受取錄結果
再視乎覆核成績作決定
曾申請覆核DSE成績，並於正式遴選結果已獲大學取錄的同學，可先接納相關取錄資格，當考評局於8月18日公布號DSE的成績覆核結果後，如同學成功獲較高次序的課程取錄資格並希望接受該資格，便要在8月19日上午9時至下午6時，遞交要求重新考慮入學申請；但同學如已滿意正式遴選的課程取錄資格，則無需提交相關申請。而根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果將於8月26日上午9時公布，接納相關結果的同學，並不用再次繳交留位費，只需於8月26日下午5時前登入個人JUPAS帳戶，表示接納較高次序課程的取錄資格，大學聯招處便會將同學為正式遴選結果所交的留位費，轉為接納較高課程取錄資格的留位費。如之前並未繳交留位費的同學，則要於當日下午5時前繳交5,000元的留位費。
未獲取錄 可留意補選結果
如在正式遴選中未獲大學取錄，可留意於8月30日及9月2日的上午9時，會分別公布補選及第二輪補選的結果，於補選獲取錄資格的同學，需於指定時間內繳交留位費並完成註冊手續，否則將被視作放棄資格，同學亦不會於同一年度再獲任何參與大學聯招院校的課程取錄資格。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/jupas公布正式遴選結果-留意重要日子-按時完成交費註冊-280056