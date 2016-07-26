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OUHK LiPACE高級文憑課程 多元出路 獲政府SSSDP資助
1 小時前
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大學聯招放榜特輯
OUHK LiPACE高級文憑課程 多元出路 獲政府SSSDP資助
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香港公開大學李嘉誠專業進修學院(OUHK LiPACE)於本學年開辦多個兩年全日制高級文憑課程，涵蓋多個專業範疇，提供多元升學出路，修畢後可銜接學士課程。部分高級文憑課程獲納入SSSDP「指定專業/界別課程資助計劃」，扣減資助後每年學費$24,160至$40,510。 
 

「室內設計高級文憑」
教授3D空間與人類活動的關係、起草及製作模型技巧等，引導學員將美學視野、知識和技術結合，訓練他們利用空間設計、物料應用、油漆、質感、燈光等，處理不同住宅及非住宅專案；並將通用設計、顏色心理學、無障礙設施等概念融入設計項目。課程亦包括不少於90小時實習，讓學員體驗日常設計工作。

「數碼時裝設計高級文憑」
與製衣業訓練局合辦，教授數碼時裝設計的專業知識和技巧，裝備學員創作各類時裝產品；並透過不少於90小時的實習盡早與業界接軌。完成課程後能透過數碼科技展現設計技巧、分析國際時裝業的發展、製作具質素的時裝樣版及專業個人作品集。

「航空及停機坪管理高級文憑」
與香港國際航空學院(HKIAA)合辦，部份科目由HKIAA資深導師教授，包括飛行區運作及管理、行李運作及管理、航班調度及裝載平衡。課程亦提供不少於400小時實習，表現優異的學員有機會獲聘為全職僱員。

其他課程詳情：
www.ouhk.edu.hk/lipace/ftp

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/ouhk-lipace高級文憑課程-多元出路-獲政府sssdp資助-280060
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