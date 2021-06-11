Super Daddy至愛禮物提案(上)

吃過子女們親手炮製的父親節大餐，相信爸爸經已覺得好滿足。若然此時再送上一份別具心意的禮物，他必定「笑到見牙唔見眼」！
南北行精選產品
為爸爸健康打氣
父親節快到，有一種「沉默」是父親說不出口的愛！沉默父親的背後，只是他從不善於表達，甚至將事情藏在心裏，凡事獨力承擔，避免家人憂心。趁父親節，身為子女要為家人健康打打氣，南北行精選產品絕對適合各位辛勞的爸爸們！「韓國勇虎」成分適合男士保護前列腺，提升活力，強壯機能。兩盒特價$736或$380/盒；「靈芝膠囊」以10倍萃取濃縮，能提升免疫力，強肝解毒，寧神平喘，四盒特價$900或$265/盒。限時早鳥優惠只做四天(即日起至6月14日)，不容錯過！
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減輕爸爸每日疲勞
港澳No.1虱目魚精
照顧工作忙碌的爸爸，除了關心慰問外，不如主動遞上一碗充滿愛意的「魚鱻森虱目魚精」，以行動照顧他的健康！魚鱻森以原條虱目魚熬煮，一包蘊含全魚精華，如優質蛋白、鈣質及牛磺酸等豐富營養，當中18種水解胺基酸有助提升精神狀況、減輕疲勞感及增強抵抗力。虱目魚精分子細小，容易被人體消化及吸收，兼且零脂肪、零膽固醇、低鈉。只需原包座熱3分鐘即可飲用，簡單方便。「魚鱻森」亦是港澳唯一連續3年榮獲「無添加三星評級認證」的食用精華品牌，不含調味料及防腐劑，絕對是父親節禮物的不二之選！
魚鱻森虱目魚精(常溫版) 10包裝 (原價$528/盒)
父親節優惠(即日起至6月24日)於以下銷售點低至九折發售：
Citysuper、J's Garden菁雲、O'Farm 綠盈坊、點點綠、惠康、Market Place by Jasons及3hreesixty
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父親節「參」意之選
Labway立威海參專家北海道遼參限時優惠
臨近父親節，立威海參專家特意精選北海道袖珍野生遼參，讓各位孝順子女向父親傳「參」意！矜貴的遼參來自日本北海道，當地水質優良且氣候良好，加上遼參以人手加工曬乾，絕對是極品中的極品！袖珍遼參容易浸發和烹調，跟著香港海參專家馮榮立先生的浸發秘笈，只需兩日便可完成，每樽30條，一日一條輕鬆養生，有助滋補強身、增強免疫力及補腎益精！由即日起至6月20日於網站購買可享優惠價$668一盒(原價$880)，am730讀者到Labway上環總店出示此文內容，更可額外享有$50折扣，即只需$618一盒！
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日本人字牌「救心」
盡顯關心與孝心
父親節最佳禮物，莫過於送爸爸保健養生的護「心」產品。原裝日本進口的人字牌「救心」選用道地名貴藥材，純漢方製劑，擁有近百年歷史，數十年來，一直佔據日本心臟科中成藥市場80%以上，是唯一中、港、日註冊漢方強心劑。藥理研究證實可以益氣強心，改善心臟功能，如氣虛血瘀所引致的心悸、氣促、心氣不足、心痛等，更有助增加心肌供血。送日本人字牌「救心」給爸爸，自然盡顯關心與孝心！即日起至6月21日，所有日本人字牌救心200粒套裝劃一以極筍價$968發售(原價$1,378)，更免費送貨上門！