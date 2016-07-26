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商社周記｜仁愛堂「以心弘愛」
消費券現金轉贈 雙重喜樂
消費券現金轉贈 雙重喜樂
31 分前
商社周記｜仁愛堂「以心弘愛」
消費券現金轉贈 雙重喜樂
消費券現金轉贈 雙重喜樂
政府向全港合資格居民發放港幣5,000元電子消費券。5,000元對弱勢社群，尤其是獨居長者而言可謂雪中送炭，助他們解決生活燃眉之急。
仁愛堂誠意呼籲善心市民慷慨解囊，響應《仁愛堂「以心弘愛」消費券現金轉贈計劃》，鼓勵善長一方面使用電子消費券「開心消費」，另一方面將此額外增值的資源以現金方式轉贈予「仁愛堂樂助弱老基金」，為自我照顧能力較差、體弱及缺乏家居照顧的長者，提供一系列家居支援服務，包括家居清潔及維修、陪診護理、日間看顧、送餐、轉贈電器或食物等，盼可改善長者的生活質素，以及紓減家人照顧體弱長者所承受的壓力。善長每捐出港幣5,000元，等於可資助仁愛堂為5位體弱及缺乏照顧的長者提供約5次家居支援服務。
仁愛堂多個服務單位已安裝電子支付平台，歡迎市民親臨各中心以電子消費券選購社企產品、使用醫療及社會服務，或報名參與康體課程、培訓課程等。
捐款網站：https://www.giveyot.org.hk/giveaway/
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特寫/商社周記｜仁愛堂「以心弘愛」-消費券現金轉贈-雙重喜樂-281478