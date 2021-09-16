中秋節2021｜新填地街 六十年中秋竹篾紮燈籠高高掛

「有中秋節，就一定有燈籠；有燈籠，就一定有手作篾紮。」大昌隆紙號的老闆強哥緩緩地說。華人過中秋，團圓最重要。然後呢？定必是月餅和燈籠，兩者多年來都歷久常新，代代承傳。大昌隆紙號位於新填地街，開業六十年，平日賣紙紮衣紙祭祖爐香，但每逢農曆八月，大大小小的篾紮燈籠便會準時恭候，白兔、金魚加上前來辦貨的客人，好不熱鬧。

傳統手作篾紮燈籠 賣足六十年

「這裏開業六十年，由他接手都五十多年了。他父親是做喃嘸師傅，接着就做起紙紥的零售生意，於是就開了這間店舖。」老闆娘三嫂表示，紙紮舖賣燈籠是傳統，大昌隆紙號開業的第一個中秋節，已經在賣篾紮燈籠，至今賣足六十年。到底何謂篾紮燈籠？老一輩大概都知道，篾是指竹篾。要做出一個篾紮燈籠，必先經過開篾、畫線、紮囊、撲紙、出色五個步驟，每步都是心機。「如果說最困難的話，一定是紮囊的工序，如果拗得太緊，竹篾可能會斷，你拗得不夠力，就會不夠彎。還有，每一個紗紙口，如果包得不好，就有可能會散開，這個工序會比較難一點。」款式年年一樣，但因功夫紮實，年年都有回頭客。「這個是傳統！婆婆嫲嫲買燈籠給孫兒是傳統，一定要每年都買一個燈籠，但每年都要買一個新，是有意頭的。如果那年買完好的話，她們來年都會繼續買那個款式。」三嫂說。

為女兒開先河做白色兔燈籠 網上賣燈籠吸新客

店內燈籠高高掛，單是兔仔燈籠便有三種大小和近十款顏色，琳瑯滿目，各有捧場客，而其中有好幾款顏色配搭，如金色的便是出自女兒的設計。「兔仔燈籠本身是彩色的，中國人很忌諱白色的燈籠，但因為我的女兒七、八歲的時候就問：『爸爸為什麼兔仔燈籠是彩色的？我沒有見過彩色的兔仔，兔仔當然是白色的啦！』」三嫂回憶道，初時強哥還覺得那有人會買白燈籠呢，後來被女兒遊說了幾年，終於為女兒開了這個先河，做了一些白色兔燈籠在香港應市，結果反應不錯，後來就一直在賣了。一家人一條心，他們的女兒現在負責經營Facebook專頁，吸引了不少新客人光顧，今年單是網上，已賣出近五百隻白兔燈籠，訪問期間，店舖亦不乏年輕客人慕名而到。

移民客人買燈籠趕機場

中秋燈籠除了吉祥的寓意，亦象徵着團圓，同時承載著一份來自家庭的溫馨。這幾年香港人來來往往，有移民客人特意帶著孩童歸來，一看這中華傳統，買一個燈籠，將習俗傳承到下一代。每逢佳節倍思鄉，亦有客人選擇離開前買一個燈籠。「曾經有一位小姐早一晚致電給我，說翌日早上就要拿取燈籠，原來她是要拿到機場的，所以我就早一天晚上就替她取出來，她一早就跑來拿燈籠然後就到機場去了。」將其在外地珍而重之， 點一盞燈，有燈就有人。

大昌隆紙號

地址：新填地街44號地下

電話：27705262

營業時間：星期一至日（上午8:30至下午7:00）

新填地街 六十年中秋竹篾紮燈籠高高掛