為秋季衣櫥裝備

踏入金秋，衣櫉進入替換季節，與時尚溝通對話，今年秋冬風格低調、極簡，以實穿和容易配搭為原則，多款褲裝、短裙與連身裙，配合精緻剪裁與講究細節，特色是明豔色彩和圖案。還有two tone的視覺激撞穿搭，都是今季潮流key word，全都能讓女士造型變得嫵媚與性感。當大家看到精緻衣裳，都有率先著上的衝動。

撰文：BoBo 攝影：蘇文傑

示範：Mandy Lam@WEMANAGEMENT

髮型及化妝：Bex Wong

戀暖knit wear

野性十足的動物圖案，還有充滿異國風情民族花紋，已經是歷久不衰的時尚潮流，上述元素與knit wear結合，效果相得益彰。提花織物凹凸有致的圖案紋理，不但玩味十足，更可為造型注入柔美氣質；簡約two tone設計，鮮活色調擁有撞色趣味，深秋身著一件舒適保暖羊毛針織衫，風格百搭，甚至可搭配打底褲外加針織短褲，來為秋冬造型增添姿彩。

長青one-piece dress

一件頭剪裁的one-piece dress，最沒有季節界限，對於愛好簡約或懶得配搭的女士，都是不用費神的最佳衣裝。一條品質上乘的one-piece，呈現簡約時尚，是女士們的魅力所在，而且容易配襯。當中新布料的研發，融合了街頭時尚感和典雅的奢華，特點就在圖案之上。One-piece dress的剪裁偏向修身，細節在於高腰線，外加一件cardigan，讓女士展露百變風情。

中性風褲裝

擁有精致的毛衣與恤衫，想來一點男性化風格打扮，下身可挑選褲裝，外加一件筆挺西裝外套，已經是一個經典中性形象，配搭方便又容易迎合不同場合需要。今季長褲的流行廓形，有隨性寬鬆的闊腳褲，亦有九分長度剪裁的tight pants，下襯撞色高踭鞋，盡顯嫵媚與高貴。褲身設計無論闊窄，都與西裝外套是最佳拍檔，可穿性與配搭性俱佳，是中性打扮不二之選。

百搭A-line skirt

大熱的A-line skirt，採用舒適充滿飄逸感的物料，以突出女性優美身段形態。而質地挺身的纖維布料A-line skirt，剪裁偏向及膝長度，梯形A字裙剪裁，配以束腰或高腰細節，加入富時代感的印花圖案，能塑造出嬌美風格，上身簡單配襯恤衫或上衣，已經是一個經典金秋造型。

百變女裝恤

著厭淨白素黑的恤衫，今季終可得到大滿足，各品牌的恤衫，設計著眼於布料的運用，就是想呈獻不一樣的時裝，當中被採用得最多的圖案布，首推長青的格仔圖案，及搶眼的floral print。就算不採用花紋布料，設計師都會挑選流行的色調來製作恤衫，如大地系色調和象徵冰山雪地的色調；並加入各種女性化剪裁細節，如縐褶和荷葉邊等元素，著此彰顯品牌的設計美學。

SHOP LIST：(A)WEEKEND Max Mara 2722 9613 (B)MAX & Co. 2890 4227 (C)iBLUES 2722 9645 (D)MARELLA 3586 2598 (E)PENNYBLACK 2265 8197 (F)MAX MARA 2722 9662

為秋季衣櫥裝備