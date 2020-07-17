讓雙腳唞唞氣

很多女士對高跟鞋又愛又恨，好處是能夠在視覺上拉長身形比例，增添優雅姿態，壞處是容易著到腳痛，而鞋跟愈高，雙腳承受的壓力就愈大。幸好，近年流行平底鞋、低/中跟鞋、穆勒鞋和樂福鞋(loafer)，只要款式和顏色挑選恰當，再配合穿搭上的小技巧，就能繼續自信時尚，同時給雙腳一個喘息機會。

文：Ccoo 圖：林俊源

模特兒：Tanisha D. @WE Management

化妝及髮型：Heidi (www.heidi-makeup.com)

平底都有長腿

無論是今個夏日，還是秋冬季，鞋履潮流都以舒服為大前提，方頭平底鞋、低跟尖頭鞋、平底mules、厚底短靴和復古粗跟鞋等，都是今年值得入手的鞋履款式。雖然平底鞋沒有增高效果，但只要抓緊一些重點，亦能做到穿平底鞋都可以又高又瘦，秘訣是選擇鞋頭較淺的款式，多露出腳背，讓腳背的皮膚成為腿長的一部分，有拉長整體線條比例的視覺效果；而尖頭鞋款亦會較方頭或圓頭為佳，因為尖頭鞋的形狀較修長，能伸延視覺，拉長雙腿比例，看起來更纖細。顏色方面，宜選裸色或淺色的鞋款，愈貼近皮膚顏色的鞋子，愈有顯高效果，巧妙地增加高度。

穿出長腿好比例

衣著上，高腰款式是首選，腰線最好是接近肚臍位置，如果是褲子，不一定要貼身款式，高腰闊褲也很時尚；若是連身裙，腰線同樣要夠高，或者用皮帶綁在高一點位置，利用皮帶來營造高腰線的效果，而裙子的長度應在膝蓋以上。如不想露腿，可選擇穿著直腳款或微喇叭款的九分褲，露出幾吋腳裸，視覺上有拉長和凸顯腳部纖幼的效果。至於上衣，建議穿短身和貼身的款式，營造下身比上身長的比例效果，避免上闊下又闊的配搭，以免顯胖。

今年秋冬必備

無論春夏還是秋冬，有幾個元素是必入之選，包括中性風格、華麗光芒及動物圖騰，其中中性風鞋款如短靴、厚底鞋、樂福鞋(loafer)、密頭平底/低跟穆勒鞋(Mules)，都是首選，而華麗元素則可選綴有閃石、珍珠、亮片等配飾的鞋款。至於動物圖案，豹紋、斑馬紋、蛇紋、鱷魚紋等都是今個秋冬不能錯過的選擇，當中又以白色和黑色的動物圖案鞋款最值得入手，可讓動物紋看來輕盈，重複穿搭的實用性也大為提升。

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