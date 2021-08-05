《愛犬‧美術館》帶動商場暑假人車流大升 宣佈延長展期 全面免費開放
適逢8月26日國際狗狗日，《愛犬‧美術館》宣佈延長展期，所有展區亦於9月9日起免費開放，讓愛犬之人和毛孩共度中秋。
為慶祝明日(8月26日)的國際狗狗日，加上臨近9月中秋節，深受愛犬之人及毛孩歡迎的北角匯《愛犬‧美術館》宣佈延長展期，並於9月9日起全面免費開放各展區，讓狗狗和主人都可以歡度中秋。商場更加推人寵共融的酒店賞月之旅優惠推廣，勢要延續「Art」like熱潮！而新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮更預料商場的中秋消費可望回復至疫前水平。
北角匯於過去兩個月舉行的《愛犬‧美術館》，受大批愛寵家庭歡迎，因應《愛犬‧美術館》延長展期，北角匯將加碼推廣活動，與附近酒店及狗狗食品生產商合作，打造全港獨家之「人寵酒店賞月假期」及「萌犬月餅(三文魚味)」以供顧客換領，讓人寵共度充滿藝術氣氛的中秋佳節，愛犬也可嘗到「月餅」滋味。新地旗下的北角匯、荃錦中心及天饌101 (Sky Dining 101)亦推出逾千份中秋月餅及美酒佳餚以供換領，同時照顧主人送禮自用，或是汪星人的需要。
《愛犬‧美術館》大受歡迎，帶動商場暑假檔期人流車流大升20%及30%。
鍾秀蓮：預計中秋消費可回復至疫前水平
北角匯舉行的現代藝術展受市民歡迎，加上奧運熱潮及第一期消費券派發，商場同步推出多項消費獎賞活動，令市民消費意欲增加，帶動了商場人流及車流分別錄得按年逾20%及30%的升幅，營業額亦按年升逾12%。而《愛犬‧美術館》延長展期，及商場加推主題推廣活動，可望繼續吸納愛寵家庭，為中秋檔期打造另一個小陽春。新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示對下半年整體市道持樂觀態度，認為消費及客量數據均可回復至疫前水平，預計中秋期間的人流和車流可按年升逾2成，生意額亦可繼續錄得雙位數字的增幅。
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