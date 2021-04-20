「SPORTIVAL運動嘉年華」 VR跳傘飛越鬧市兼挑戰體能
今個暑假大家一齊流汗，延續奧運精神。樂富廣場現正舉行「SPORTIVAL運動嘉年華」大型活動，結合「運動會」及「嘉年華」兩大元素，場內除設多項體能挑戰活動外，更有首個以香港街景為題的VR跳降傘遊戲，大小朋友不單可以盡情流汗挑戰自己的體能，還可以體驗「VR跳傘」，由萬呎高空飛越香港這個我們居住和熟悉的鬧市，從另一角度欣賞香港的都市美景。
樂富廣場B區現化身「體能鍛鍊大本營」，設5大體能挑戰站，歡迎市民挑戰。
設5項體能挑戰 力創佳績
位於樂富廣場B區的戶外休憩用地，現已化身成為「體能鍛鍊大本營」，針對不同身體力量，設有抱石牆、斜坡跑、平衡繩、五級跳及立定跳高訓練架等五大體能挑戰站，將免費開放歡迎市民前往挑戰，以提升爆發力、耐力、平衡力及彈跳力。各設施更設有不同難度關卡，適合不同年齡或體能程度的市民參與，歡迎大家一起挑戰互相激勵，務求創出佳績。
熱愛運動的你，只需於活動期間到樂富廣場以電子貨幣淨消費每滿200元或以上，即可換領「SPORTIVAL快證」以及由舒適堡樂富健身瑜伽分店送出的一日通行證各一張。憑「SPORTIVAL快證」更可參加「每周體能挑戰賽」，於體能挑戰站累積分數，每星期頭三位最高分之挑戰者將可贏取豐富獎品。
「飛越樂富」VR跳降傘體驗，讓你可以另一視角欣賞城市建築物及街景。
VR降傘滑翔 欣賞城市景色
只需於樂富廣場以電子貨幣累積消費滿300元或以上，更可參加「飛越樂富」VR跳降傘體驗，戴上VR眼鏡，透過虛擬實景，感受由維港上空的萬呎高空跳傘，並要控制降傘沿空中的跑道滑翔，飛越我們熟悉的城市上空，以另一視角俯瞰我們所熟悉的建築物和街道，當然，於欣賞繁華鬧市景緻的同時，還要控制降傘成功降落樂富廣場，以完成最終目標。
完成緊張的挑戰及降傘滑翔體驗後，大小朋友可一起到訪旁邊的都市農莊，一起親親大自然，觀賞可食用太陽花、冬瓜及老黃瓜等植物。此外，亦可到「滿紛廚房」，品嚐由他們聯乘太鼓之達人推出的暑假期間限定飲品，一同消消暑。
於挑戰完體能後，可順道參觀旁邊的都市農莊，觀賞太陽花、冬瓜及老黃瓜等植物。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/「sportival運動嘉年華」-vr跳傘飛越鬧市兼挑戰體能-278639