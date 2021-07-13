Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Walker & Leisure
「T.O.P 我要準時收工」主題活動 玩轉「扮工」日常
14 分前
#Hashtags
TOPT.O.P我要準時收工打工仔扮工DD仔DDED打卡
「T.O.P 我要準時收工」主題活動 玩轉「扮工」日常
news-images
T.O.P This is Our Place 特別炮製「T.O.P 我要準時收工」主題活動

各位打工仔女應該都試過「扮工」，即明明返工無所事事，卻要假扮勤力工作。T.O.P This is Our Place 特別炮製「T.O.P 我要準時收工」主題活動，由本地插畫師 DDED 創作的 DD 仔，帶領大家玩轉「扮工」日常，以鬼馬幽默方式將朝九晚六的辦公室血淚史，轉化成多個有趣場景打卡熱點，引起大家共鳴並掃走鬱悶！是次活動亦會於線上推出期間限定的有獎遊戲及多款消費換領精品，迎合各位在日常「扮工」的需要。

DD仔於T.O.P 不同樓層設置「扮工」打卡位

DD仔將會跳出螢幕，於 T.O.P 不同樓層發揮其搞笑天份，與大家一齊分享「扮工」趣事！商場 1 樓及 4 樓分別設有「惡搞扮工室」「打工仔日常打卡牆」，讓大家走入 DD 仔的故事世界，以對話框剖白心跡。 商場 5 樓花園夏會設有「Happy Toilet Hour」區，讓各位打工仔女可與摯友一同在馬桶上「圍爐」談天說地兼集思廣益。

另外，T.O.P 亦將於線上推出期間限定的「波屎龍門任佢擺」「逃出迷工」有獎遊戲

news-images
走入本地插畫家DDED的鬼馬世界，玩轉不同「扮工」場景
 news-images
: 4樓「打工仔日常打卡牆」繪畫出打工仔每日不同時段遇到的難題
 news-images
5樓「Happy Toilet Hour」區讓打工仔於馬桶上集思廣益
 news-images
8月1日至8月8日的「拜關公週」

消費換領獨家限量「辦公室恩物」

T.O.P This is Our Place 會於活動期間分兩階段推出獨家精品「辦公室恩物」，只需憑即日電子消費滿指定金額即可換領。每款都搞笑與實用兼備，無論自用或贈送予同事打氣，為平淡的職場生活增添趣味！

news-images
「骰」食指南
 news-images
「準時收工最梳符」
 news-images
「波士注視你電腦螢幕留言板」
 news-images
「我要發奮Enter Key」
 news-images
「打工仔扮工牌」
 news-images
打卡領限量A3特大貼紙
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/「t-o-p-我要準時收工」主題活動-玩轉「扮工」日常-275891
#Hashtags
TOPT.O.P我要準時收工打工仔扮工DD仔DDED打卡
Am730

專家現身書展講座 暢談故宮文化傳承

海洋公園｜7個已消失經典回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地 你又去過未？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
專家現身書展講座 暢談故宮文化傳承
Am730
Am730
海洋公園｜7個已消失經典回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地 你又去過未？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多