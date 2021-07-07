中環、九龍灣PUMA SWOP SHOP限時開張 捐衫換物賦予衣物第二生命

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PUMA今個夏天宣佈首次舉辦非牟利活動「以物易物」PUMA SWOP Shop，賦予衣物第二生命「再使用、再穿著」。只要限時前往中環及九龍灣的PUMA SWOP SHOP捐衫，便可以即場入面選擇捐出同等件數或價值的衫或飾物，帶走你心頭好。
據官方新聞稿，今次活動不限於任何其他運動品牌，亦不限性別年齡或呎碼的運動或休閒服裝，唯不接受不整潔衣物、有污漬、有破損的衣物，內衣褲、襪子、正規裝束、泳裝及鞋履亦不在忘交換活動中。有興趣可於今個星期前往參與。
活動詳情:
地點:中環都爹利街6號印刷行OnTheList地庫
日期: 7月8-9日(12時至下午8時)；7月10日（上午11時至下午5時）
地點: 九龍灣常悦道11號Centre Parc 1樓
日期: 7月15日(下午4時至8時)；7月16-17日( 12時至下午8時)
有關PUMA SWOP Shop嘅活動資訊詳情：
https://hk.puma.com/explore/pumaswopshop
「以物易物」條款：
• 保存良好狀態的衣物及配飾(以能送給好朋 友的衣物為準則)
• 已清洗乾淨，沒有異味
接受及歡迎「以物易物」衣物及配飾數量:
• 每人最多十件衣物及配飾
• 最多一件羽絨外套/冬天衣物
• 最多可購買額外 3件衣物