中秋節2021｜中秋必行市集D2 Place秋日文化祭+加菲貓限量節慶食品

下星期就是中秋節，除了與家人做節與賞月之外，中秋節前夕也有不少市集，陪大家預早慶祝中秋，與好友們行市集，支持本地手作之餘，又可以打卡留念，來個不一樣的中秋聚會。
中秋必行市集1：SOHO MARKET FULL MOON MARKET 手作市集
SOHO MARKET由即日起至9月26日，每逢周末及中秋節假期，在The ONE UG2中庭位置舉辦以月滿為主題的手作市集——FULL MOON MARKET，與大家一同慶祝中秋。場內有逾20個圍繞圍繞月滿/中秋主題的原創手作，除了有應節食品外，更有花藝布藝、盆景植物、鈎織皮革、咖啡花茶、烘焙糕餅、護膚肥皂以及寵物飾品等手工創作，好讓大家一家大小也能齊齊整整團團圓圓，快樂賞月！
攤檔精選推介：
SOHO MARKET FULL MOON MARKET 手作市集
地點：The ONE UG2中庭
日期：2021年9月18、19、21、22、25、26日
時間：12時至晚上8時
中秋必行市集2：D2 Place 2021秋日文化祭 FH Production X Dreamcatcher 天台祭典活動
D2 Place今年的「秋日文化祭」不單邀請元祖級Youtuber《FHProduction》共同舉辦，活動場地也由往年的D2 Place ONE 2樓、天台花園及D2 Place TWO 天台花園延伸至D2 Place TWO Garage。場地佈置更結合「熊仔頭」及日本祭典元素，帶來全新的打卡位置。
除了手作市集外，「熊仔頭」更携同FHfamily與大家過中秋，各位FHProduction的粉絲，記得把握機會來到荔枝角D2 Place與他們見面！
活動由2021年9月18日至9月22日一連五日於荔枝角D2 Place舉行，包括本地手作及設計秋祭市集、《FHProduction》期間限定店、水燈許願池、熊仔頭繪馬架、巨形熊仔頭月亮、祈願盒子、手繪面具工作坊及和服租用體驗等。其中秋祭市集有超過90個本土文創品牌齊集於D2 Place ONE，除了首飾、手工蠟燭、特色金工外，亦有不少中秋節相關的產品，包括招財貓、手作燈籠、手作月餅等。
D2 Place 2021秋日文化祭
日期：2021年9月18至22日
時間：下午1時至晚上8時
地點：D2 Place 二期地下The Garage
中秋必行市集3：FOOD&STYLE x GARFIELD x YOHO MALL 國際美食及精品市集
市集以加菲貓為主題，設罝形點一期的加菲貓甜品區攤位，有多款精緻美味的加菲貓甜品系列及精品，如獨家首賣的加菲貓盒裝馬卡龍、棒棒馬卡龍、16安士折疊式飲品杯連曲奇，還有其他應節食品及精品，如加菲貓月餅禮盒套裝、布丁燒、芝士蛋糕禮盒、大型環保袋及襪子套裝等。形點二期攤位則特別設置了加菲貓精品區，有多款加菲貓精品系列供粉絲瘋狂購物，包括DIY T-shirt、杯子、玻璃杯、背包、斜揹袋、帽子、褲子、文具、毛巾及購物袋，加菲貓的真的不要錯過！
FOOD&STYLE x GARFIELD x YOHO MALL 國際美食及精品市集
地點：元朗形點一期及二期一樓地下大堂
日期：2021 年 9 月 1 日至 22 日
時間：周一至日上午 11 時至晚上 9 時
中秋必行市集4：Give Me Five社企嘉年華
沙田新城市廣場於9月19日至21日期間舉行大型社企市集——「Give Me Five社企嘉年華」，與香港社會服務聯會(簡稱社聯)攜手，帶來逾10間本地社企，網羅一系列中秋應節食品及多元化的本地手作產品，透過消費支持本地社企，市集內有為中秋節特別精心打造的應節食品，如明愛天糧包餅工房的低糖健康月餅、樂膳堂膳食服務中心的慈善義賣月餅，亦有手工烘焙食品如曲奇、雪花酥等。
為鼓勵大眾展開環保生活概念，市集特別推出一系列推廣環保生活概念的主題精品，讓大家從衣、食、住、行各方面著手，一同踏出環保減廢的第一步！產品精緻且多元化，如泰國紥染布頭帶、環保飲管及保鮮花盆栽等，絕對是不容錯過！此外，亦有多款手作精品手工細膩且極具巧思，包括小巴牌匙扣、手工皂及手雕麻雀等。今個中秋，與摯愛親朋到新城市廣場一同分享節日喜悅，同時亦為社會上有需要人士給予關懷與支持。
「Give Me Five社企嘉年華」
日期：2021年9月19日至21日(星期日至二)
時間：上午11時至晚上9時
地點：新城市廣場一期L1東翼