中秋節2021｜中秋打卡好去處 大埔花燈許願祭+大澳花燈節
中秋節2021｜中秋打卡好去處 大埔花燈許願祭+大澳花燈節
一年容易又中秋！下個星期就是中秋節了，今年因為疫情關係，大家都仍未可以出國去旅行，今次介紹幾個打卡活動，包括花燈許願、花燈節，讓大家可以感受一下外遊氣氛！
中秋節2021｜中秋打卡好去處1：大埔花燈許願祭
水燈節是泰國、寮國、斯里蘭卡、柬埔寨和緬甸部分地區的傳統習俗，泰國人會將在水燈節當天將親手製作的水燈放入河流中，以寄託心中的願望和祝福。大埔小白鷺的LAKE HOUSE，由即日起舉辦「白鷺•團圓 花燈許願祭」，湖邊的草地上放有3米高的巨型月亮燈，配上過百個白兔和蘑菇等造型的發光燈，絕對是中秋必到的打卡位！場內更舉辦花燈許願活動，凡惠顧Billow/Le Vow/ Flow Academy的客人憑即日消費單據，可以$58優惠價錢換購許願花及紀念相片一張；一般訪客則可以$128購買1朵許願花及紀念相片一張。
湖邊的草地上放有3米高的巨型月亮燈，配上過百個白兔和蘑菇等造型的發光燈。
中秋節2021｜中秋打卡好去處2：大澳水鄉花燈節
大澳被譽為「東方威尼斯」，今年的水鄉花燈節已在日前亮燈開幕，今年有達2,500個手繪燈籠，掛滿大澳街頭，除了影相打卡之外，大會更舉辦攝影比賽、手繪燈籠工作坊、音樂祭及花燈巡遊等！其中手繪燈籠工作坊中，大家可以在圓形的燈籠上，只利用重複的點，線，面，簡單純萃的抒發情緒和感想。最後導師會分享許願心得及小小tips，讓學員整理好心中所想，寫出掛於花燈內讓它實現。
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https://www.am730.com.hk/news/玩樂/中秋節2021｜中秋打卡好去處-大埔花燈許願祭大澳花燈節-284576