中秋節2021｜賞月好去處 中秋Glamping+BBQ場推介
中秋節2021｜賞月好去處 中秋Glamping+BBQ場推介
成個8月無紅日，終於嚟到9月有1日中秋假啦！中秋最啱同朋友燒嘢食，如果你因為無法外遊而有大量年假，不妨請多日與朋友 glamping賞月！今次為大家介紹5個BBQ/Glamping好地方，大家記得約腳啦！
中秋BBQ/Glamping好去處1：長洲西園
西園有不同種類的特色特營區，蒙古包及觀星圓拱屋營區，後者設有冷氣、冷熱水淋浴，可以舒適躺下觀星及賞月，營內亦設有燒烤設施，可以和親朋友BBQ！
網頁：https://www.saiyuen.com/zh-hk
地址：長洲西灣DD CC Lot 12
電話：2981 1010
中秋BBQ/Glamping好去處2：貝澳星園
星園Galaxy Garden是一個以花園理念建構而成的星空帳幕營地，有不同類型的星空帳篷可租用。觀星者可以在沒有光污染的大嶼山貝澳區觀星，遠離人間煙火。可以根據自己的需要預訂所需的帳幕，適合一家大小或朋友聚會。
網頁：https://www.galaxygardenlantau.com/
地址：大嶼山貝澳牛坳園48號
電話：9263 9078
中秋BBQ/Glamping好去處3：元朗BeeBeeFarm小蜜蜂農莊
小蜜蜂農莊BeeBeeFarm位於元朗八鄉錦上路，佔地15萬平方公尺，營地有2種帳營可供選擇，包括觀星營及印第安營，前者備有透明天幕，可以觀星賞月。農莊更有蜂蜜採集表演，又有摘菜及餵羊等活動，十分適合一家大細！
網頁：http://www.beebeefarm.org/
地址：元朗八鄉錦上路元崗清潭路菠蘿山
電話：6684 6677
中秋BBQ/Glamping好去處4：屯門大欖燒烤
大欖燒烤TLCBBQ坐落於屯門大欖涌村，毗鄰清幽寧靜的大欖涌河，提供港式燒烤、流水蝦及串燒等食品。除了室外燒烤花園，場內更有獨立燒烤小屋，高私隱度，並提供空調室內空間，可享用多款娛樂設施，如麻雀、遊戲機及卡啦OK等。
網頁：https://www.tlcbbq.com.hk/
地址：屯門大欖涌村385地段263號
電話：9299 0350/2613 1811
中秋BBQ/Glamping好去處5：大尾篤麥師傅
燒烤場由麥師傅在1992年成立，場內食材均由麥師傅包辦，網上對於食物的質素評價甚高，招牌食品包括乳豬、牛扒及麻辣雞翼。麥師傅除了花功夫在食物醃製外，有時也會落場教客人燒烤的正確方法，確保食物質素。
網頁：http://www.yl.hk/tmtbbqk/
地址：大埔汀角路地段17（汀角村斜對面）
電話：2662 6222/9883 0185
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/中秋節2021｜賞月好去處-中秋glampingbbq場推介-283086