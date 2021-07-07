全民Oh運會｜海洋分站賽起動 全城水戰贏獎品

為響應今年奧運，賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃於7月8日宣佈「全民 Oh 運會」－海洋分站賽正式起動，號召全港市民參與，更有機會贏得藍牙喇叭及肌肉筋膜按摩器等豐富獎品。
西貢沙下灘、沙田城門河舉行分站賽
繼早前的「體能挑戰賽」召集市民進行一系列的體能挑戰後，賽馬會將於2021年7月至9月期間舉行海洋分站賽，第一至三站將於西貢沙下灘或沙田城門河進行「直立 板(立划板)200米競速賽」及「獨木舟200米競速賽」; 第四至六站則於西貢沙下灘進 行「公里達標賽」。
海洋分站賽將提供8歲或以上並持有相關證書或資歷的公眾人士報名參加，參加者以獨木舟或直立板（立划板）進行比賽，並透過運動應用程式記錄航程。報名費用全免，參加者須事先進行網上預約及登記，比賽當日可獲選手包乙份（索繩袋、面巾及 手機防水袋）。
200米競速賽事每站設冠、亞、季軍，勝出者將可獲得運動現⾦券。此外，凡參加公里達標賽航程滿1公里至15公里，即有機會獲得餐具套裝、防水袋 、藍牙喇叭及肌肉筋膜按摩器等豐富獎品。詳情請瀏覽：https://www.event.hkpaws.com/
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