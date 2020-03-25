全港最大空中戶外運動體驗場 逾4萬呎專區延續全民運動熱潮
TKO Spot打造全港最大型空中戶外運動體驗場地「將軍競技場」，供不同類型的運動同時進行，鼓勵全民運動，將運動文化帶入社區。
東京奧運港隊創下歷史佳績，激發全民運動熱潮！為方便及鼓勵大家繼續運動，早前完成翻新的TKO Spot將三樓戶外區域打造成全港最大型的空中戶外運動場地「將軍競技場」，佔地逾4萬2千呎，劃分4大運動體驗區及設置多個打卡位，等大家化身成為不同運動項目的「大將軍」落場挑戰，將運動融入生活，為社區注入更多活力。
4大戶外運動體驗區 動靜皆宜
「將軍競技場」劃分4大戶外運動體驗區，包括「車神大道」、「球山球海」、「鬆筋擂台」及「營營地」。「車神大道」以紅色、藍色、綠色為主，賽道適合平衡車、滾軸溜冰等運動進行訓練或比賽，並加入各式各樣的斜台及障礙物，亦會定期更換賽道，增加挑戰性和趣味；「球山球海」內設有小型足球場、籃球場及羽毛球場等設施，適合進行多種球類活動；「鬆筋擂台」提供逾3千呎的草地區域，擺放多款輔助肌肉伸展的裝置，讓大家可以在運動前後做熱身拉筋及伸展放鬆運動，而這區域更會定期舉辦免費瑜伽體驗；「營營地」則放置多個露營帳幕及野餐帳篷，適合一家大小體驗露營生活，盡享天倫之樂。
「車神大道」以紅色、藍色、綠色為主，賽道適合平衡車、滾軸溜冰等運動進行訓練或比賽，並加入各式各樣的斜台及障礙物，亦會定期更換賽道。
「營營地」放置多個露營帳幕及野餐帳篷，適合一家大小體驗露營生活，盡享天倫之樂。
免費借用運動相機及試用DECATHLON用品
為了讓小朋友有絕佳的運動體驗，法國大型運動用品專門店DECATHLON於「將軍競技場」提供多款小童專用運動設施，包括籃球架、足球架、健身及瑜伽用品等，讓他們可以一次過接觸不同運動。此外，店內亦有不同運動用品供運動用家體驗，更有運動大使提供運動知識及分享心得。
而「將軍競技場」更特設全港首個為爸媽而設的等候區，於「車神大道」提供DJI Osmo Action運動拍攝器材，記下小朋友放電時的動感一刻，更可以子女的第一身視角感受奔馳的快感。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/全港最大空中戶外運動體驗場-逾4萬呎專區延續全民運動熱潮-281184