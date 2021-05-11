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全港首個商場推飛行體驗之旅 孖旅遊達人Jerry.C 90分鐘暢遊香港上空
2 小時前
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東薈城一周年Chill慶典旅遊達人Jerry.CCLUBCGCLUBCG會員
全港首個商場推飛行體驗之旅 孖旅遊達人Jerry.C 90分鐘暢遊香港上空
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為慶祝CLUB CG一周年，東薈城名店倉即日起至2021年10月3日舉行「一周年Chill慶典」主題活動，破天荒全港首個商場推出「賞住．賞飛」飛行體驗獎賞，由人氣旅遊達人Jerry.C帶隊，與大家暢玩香港上空90分鐘。
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Jerry.C足跡可謂遍佈全球，當日定必有多個難忘旅遊經驗與大家開心share！

港人最愛旅遊，奈何復飛之路遙遙無期，想再次「衝上雲霄」，重拾出國的興奮心情？機會來了！為慶祝CLUB CG一周年，即日起至2021年10月3日，東薈城名店倉舉行「一周年Chill慶典」主題活動，除了一系列豐富吃喝購物禮遇外，更破天荒全港首個商場推出「賞住．賞飛」飛行體驗獎賞，特別邀請到人氣旅遊達人Jerry.C領團，齊齊Flycation暢玩香港上空90分鐘。

CLUB CG會員只需以10,000積分即可換領「賞住．賞飛」出走之旅禮遇乙次，於2021年10月16日搭乘90分鐘香港上空飛行旅程，欣賞香港上空及大嶼山周邊迷人景致，領隊Jerry.C更會與大家分享難忘旅遊經驗、大玩遊戲以及送出商場商戶現金券。非CLUB CG會員亦可憑港幣$2,000或以上合資格消費，即場登記成為CLUB CG會員，並憑以上指定積分參加「賞住．賞飛」出走之旅。


少女心爆棚甜點車 打卡玩遊戲贏豐富獎品
除了飛行體驗獎賞外，東薈城名店倉特別打造少女心爆棚的甜點車主題打卡裝置，車身以馬卡龍色調設計，活動期間更設有3個數碼互動小遊戲，包括挑戰「Chill快樂出走」AR濾鏡遊戲，模擬駕駛禮物專車收集棒棒生日蛋糕，有機會贏取豐富獎品。


CLUB CG專屬周年慶禮遇 儲分換領精選禮品
CLUB CG每季均會精選不同品牌及類型之精品讓大家換取心頭好，當中包括美容禮品、購物及餐飲禮券及旅遊配件等。為慶祝CLUB CG一周年，即日起至2021年9月30日，CLUB CG會員可憑指定積分換領一系列專屬禮遇，如女生們初秋出外必備的THERMOS真空保溫杯、三五知己野餐慶祝少不了的Moet Brut Mini香檳200ml、Le Creuset陶瓷花形碟及奇華餅家熊貓曲奇禮盒等。

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CLUB CG每季均會精選不同品牌及類型之精品讓大家換取心頭好，當中包括Moet Brut Mini香檳200ml。
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CLUB CG會員可免費體驗「Chill動態趣拍站」，製作搞笑又獨一無二的相片磁石貼，即場免費登記成為準會員亦可參與。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/全港首個商場推飛行體驗之旅-孖旅遊達人jerry-c-90分鐘暢遊香港上空-283438
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