全港首個狗狗專屬藝術展 50幅超萌畫作同場鬥可愛
▲《愛犬．美術館》將會展出多達50幅以不同狗狗品種為主題的畫作，圖為八哥。
▲7月5日至8月31日期間，北角匯聯乘美國現代藝術家蜜雪兒．凱克(Michel Keck)舉行全港首個屬於狗狗的藝術特展《愛犬．美術館》。
香港不少公眾地方門外總掛著「嚴禁帶寵物內進」的告示，但今個夏天起，逛美術館不再是人類的專利！北角匯繼早前舉行的「貓美術館」後再下一城，聯同擅繪狗狗萌作的美國現代藝術家蜜雪兒．凱克(Michel Keck)舉行亞洲首展《愛犬．美術館》，7月5日至8月31日期間將會展出以不同狗狗品種為主題、原始抽象藝術結合多媒元素創作而成的50幅畫作，等待主人帶同愛犬前來「踩場」鬥可愛！
4大展區 首設狗狗視角互動藝術體驗館
是次《愛犬．美術館》將設4大展區，分佈於北角匯1至3期，當中位於2期的展館更特設期間限定互動藝術體驗館，狗狗可在指定藝文空間內走出寵物車，在主人引領下一同暢遊及欣賞藝術品。為迎接一眾汪星人駕臨，館方特別邀請犬隻心理學家、獸醫、犬隻行為專家、空間設計師等各領域專才，合力打造全港首個以狗狗視角出發的藝術體驗館，不但安排畫作放置於狗狗看得到的視線水平，更有多組立體藝術裝置讓人寵一起「走進畫中」拍下藝術照；三幅「英雄汪作」更首度立體化，組成「狗狗英雄聯盟」系列藝術雕塑，務求大家來一趟人狗共享的藝術之旅。
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