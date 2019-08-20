兩岸及香港名作家聚首一堂 講座探討心靈歷練
「敦煌女兒」樊錦詩，將會分享奉獻畢生予敦煌的心路歷程。
時隔逾年，香港書展終於載譽歸來，於7月14至20日假香港會議展覽中心舉行。重點活動八大講座系列之一的「名作家講座系列」，邀請内地及台港著名作家親身或以網絡視像形式出席講座，分享他們在各自領域的創作歷程及經驗。
名作家陣容之一包括被譽爲「敦煌女兒」的樊錦詩。她自從北京大學考古系畢業後，便於敦煌從事保育研究工作逾50年，主要負責石窟保護、管理和考古。她將聯同個人自傳《我心歸處是敦煌—樊錦詩自述》的執筆者、北京大學藝術學院教授顧春芳以《我心歸處是敦煌》爲題，帶領讀者瞭解中華文化的深遠歷史，感受她守護莫高窟的虔誠和熱愛。
其他作家包括香港城市大學中國文化中心創立人鄭培凱、香港故宮文化博物館館長吳志華、華文知名小說家平路、嶺南大學中文系系主任許子東、張愛玲小説版權擁有者宋以朗、中國人民大學文學院教授梁鴻、首位入圍台北文學獎的內地作家雙雪濤、《香港文學》總編輯周潔茹和「新新人類」女作家衛慧。有興趣的觀眾可前往香港書展網站 (www.hkbookfair.com)了解更多講座，及最新資訊或預留座位。
查詢：www.hkbookfair.com
資料來源：
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