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六大經典場景 揭起夏日動感序幕 櫻桃小丸子 X街霸 組成最強聯「萌」
5 小時前
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MCP商場櫻桃小丸子StreetFighterMCPDISCOVERY天幕廣場櫻桃小丸子Street Fighter最強聯萌珍藏展商場
六大經典場景 揭起夏日動感序幕 櫻桃小丸子 X街霸 組成最強聯「萌」
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▲兩大經典角色小丸子及春麗破天荒組成最強聯「萌」，兩方粉絲萬勿錯過。
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▲爺爺友藏化身街霸的高僧達爾錫，自問幽默感比得上爺爺的你，便快來挑戰！
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▲想重溫童年趣味？不需「一蚊跟機」，只要下載H．COINS手機應用程式並登記成為會員，便可試玩《Street Fighter》街機一局。

小丸子又有心事？陪伴大家成長的《櫻桃小丸子》今年30週年了，新都城中心為大家帶來《櫻桃小丸子x Street Fighter最強聯「萌」》主題活動，將小丸子和街霸各角色齊齊帶到商場！由即日起，商場2期及3期設有多個街霸經典主題場景，一眾小丸子角色扮成經典的街霸角色，兩大童年回憶難得CROSSOVER，粉絲們怎可錯過如此難得的打卡機會！

兩大靈魂人物，可愛活潑的小丸子和春麗齊齊擺出英姿！小丸子更打扮成春麗，等待大家加入她們的俏皮對決。花輪同學則在另一邊與街霸男主角隆擺出必殺技，「波動拳」的姿勢，重現空拳打爆汽車的一幕，粉絲快來拍下最型一刻！而好友小玉化身成天才少女春日野櫻，一同施展絕招，新造型又有否為大家帶來新鮮感呢？冷靜的野口同學則扮演街霸的終極大佬- 赤目司令，臉上還掛著那詭異笑容，他倆陰謀就要待大家前來阻止！


首個官方授權珍藏展 挑戰成為聯「萌」一員
MCP DISCOVERY天幕廣場設有首個日本官方授權的《櫻桃小丸子 x Street Fighter最強聯「萌」珍藏展》，展出多款限量的絕版稀有珍藏。還有全球首次曝光的活動手稿，大家可以透過全息投影欣賞立體的製作原模。珍藏展亦有照顧到一眾街霸粉絲，展內有不同街霸主題展品。想帶童年回憶回家的，更可到期間限定店挑選各款精品，部份更是首次公開預售！

想成為最強聯「萌」的一員嗎？大家可在場景內體驗AR虛擬實景互動遊戲，挑戰小玉及山田同學！用手機相機對準二維碼，更可找出隱藏角色！H．COINS會員亦可到「武術鍛鍊場互動體驗區」參與體感遊戲，化身成為春麗版小丸子進行武術鍛鍊，成為新一代！希望重溫《Street Fighter》經典場景的粉絲，更可以免費登記成為H．COINS會員，到《Street Fighter》街機試玩區試玩街機一局。無論是哪方粉絲都不容錯過。即場登記成為新會員，還有機會獲得獨家限量禮品一份！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/六大經典場景-揭起夏日動感序幕-櫻桃小丸子-x街霸-組成最強聯「萌」-275404
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