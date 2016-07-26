動漫節2021｜今年動漫節有咩玩？一文睇清重點活動+門票優惠

「第二十二屆香港動漫電玩節」(ACGHK 2021)將於 7 月 23 至 26 日一連四日於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，各位動漫迷準備好未？以下會為大家介紹今年動漫節的重點：
「凌速博覽 App」 ACGHK2021活動優惠
1.$5門票優惠：
登記成為凌速博覽會員，即可享 $5 門票優惠。會員可於 App 內直接購買門票，第一張可享$5 優惠，或
到現場售票處出示折扣 QR code，亦能享有門票即減 $5優惠。(不適用於便利店購票。)
2.$280限量版潮玩收藏品門票：
限量版門票每套 $280，連限量版 Figure 一個或一對、電子門票及實體門票各一張，可於指定日期憑電子門票經 1B 通道進場。
3.優先登記參與頭籌活動：
由 7 月 8 日起至 7 月 15 日 23 時 59 分，按 App 內「活動」項目，實名登記參與抽頭籌咭活動，之後會安排進入抽籤程序，中籤的 300 名幸運兒，毋須通宵排隊爭龍頭位。
「潮巨匠藝術玩具展」首次登場 展售多個藝術家作品
「潮巨匠藝術玩具展」(ELEFUNPOP ART & TOY SHOW 2021)了集合不同十六位來自不同地方的藝術玩具設計師，以經典動漫人物「大力水手」為設計主軸，舉辦「大力水手度身訂造藝術展」，大家可以欣賞到多位潮流及巨匠設計的藝術作品。當中更有超過二十多件獨一無二、度身訂造的作品首次曝光，場內亦會展售多款超限量收藏品。
「世界級潮玩型地」凝聚了二十四位來自世界各地潮玩設計師的力量，展示最新作品，香港潮玩迷可以大飽眼福了！
來自韓國設計師的生活品牌－荔枝熊家族亦將登場，舉辦「LYCHEE 與好友『偶像彩繪展』」(LYCHEE & Friends Figure Pop Art Show) ，特別製作 13cm LYCHEE 模型，用色彩演繹不同藝術風格的 LYCHEE 人偶雕像。
ACGHK 2021 展場焦點
ACGHK 同人區
今年香港動漫電玩節主場館內將設立同人區，繼續推廣同人文化理念，讓更多入場的觀眾了解同人產業與動漫產業之間的關係，發掘更多同人作品，一齊推動香港同人創作文化。
動漫 Cosplay 大賽 2021
「動漫 Cosplay 大賽 2021」將再度於香港動漫電玩節掀開戰幔，大會將於 7月 24 及 25 日在「香港動漫電玩節」舞台舉行為期兩日的總決賽，屆時本地頂尖的動漫 Cosplayer 將共聚一堂，展露出充滿心思與一絲不苟的打扮，動漫迷不能錯過！
第十二屆香港原創動漫人型設計比賽
「第十二屆香港原創動漫人型設計比賽」以「開心，喪作」為主題，設公開組及學生組，以造型、立體或平面技巧、創意及表達能力四大方面為評分準則，讓參賽者盡情發揮創造力與想像力，帶動本地人型設計創作。
2021 香港原創漫畫新星大賽
ACG 與香港動漫畫聯會合辦「2021香港原創漫畫新星大賽」，題材不限，以故事創作、表達風格、畫工、造型等為評分準則。比賽形式分為故事漫畫組、繪本漫畫組及四格漫畫組，得獎的參賽作品將展示於香港動漫電玩節會場。