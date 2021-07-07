動漫節2021｜入場前必睇 頭籌/高達/鬼滅之刃/咒術迴戰/動漫精品

「第二十二屆香港動漫電玩節」(ACGHK 2021)將於下周開鑼，由7 月 23 至 26 日一連四日於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，現場有限量版figure、模型、Cosplay大賽、電競，還有數之不盡的動漫精品及遊戲，相信各位動漫迷都相當期待，急不及待想要到場感受熱鬧的氣氛！大家可以做定功課，輕鬆購買心頭好！
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頭籌限量版產品
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鬼滅之刃、新蠟筆小新、火鳳四格精品
承著《鬼滅之刃》的熱潮，場內有「鬼滅之箱」漫畫套裝、小說，及Nano block等周邊，大家亦可於現場預訂最新一季的人偶公仔。
除了《鬼滅之刃》，現場也會有《新蠟筆小新》漫畫附錄及多款小新日本版TOTE BAG 。
火鳳粉絲留意！會場更有籌備多時的《火鳳四格》及破格出版《火鳳燎原外傳—不是人貳》—會場版附錄版，只有一版，絕不再版，大家不要錯過！
動漫節首賣 咒術迴戰周邊
《周刊少年Jump》新台柱《咒術迴戰》成2021年話題作，更登上Netflix即榮登香港區排名第1位。將推出多款《咒術迴戰》精品於2021 動漫節首賣，大家可於E02「羚邦集團」買到心頭好。
BANDAI SPIRITS模型事業部 限定高達模型
今年BANDAI SPIRITS模型事業部亦參與其中，並於會場推出各種高達模型，當中包括HELLO KITTY/ZAKUⅡ[SD GUNDAM CROSS SILHOUETTE] [CLEAR COLOR] 、HG 1/144 RX-78-3 G-3 GUNDAM [BEYOND GLOBAL] 、MG 1/100 GUNDAM DEATHSCYTHE HELL EW [SPECIAL COATING]，以及HG 1/144 PENELOPE [CLEAR COLOR] LIMITED PACKAGE，大家可以到C01-D01 BANDAI SPIRITS 展位及銷售區參觀選購！
詳情：https://hk.gundam.info/news/event/04_683.html
人氣動漫精品 蠟筆小新/ Sanrio characters/角落小夥伴
多款人氣精品齊集動漫攤位C31「人氣精品嘉年華」，攤位内有蠟筆小新、Sanrio characters，及角落小夥伴等人氣動漫精品，精選商品包括Sanrio characters 三層即棄口罩、蠟筆小新造型公仔、Sanrio characters 迷你儲物箱，及Sanrio characters 購物袋等。另外，憑入場券票尾到攤位可以$1換購Sanrio characters 印章一個。
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