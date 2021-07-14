動漫節2021｜6個動漫節必行攤位推薦 《咒術迴戰》、《柯南》周邊「首賣」！

香港動漫電玩節即將在7月23日開鑼，闊別整整一年的動漫節令人更加期待。每年動漫節除了各種電玩展覽和COSPLAY比賽外，最令人心動的地方便是在攤位中購物，以下就為大家推薦6個動漫節必行攤位，當中更有不少人氣動漫的「首賣」周邊、限定「福袋」和「滿額禮」，動漫迷絕對不可錯過！
【萬代南夢宮亞洲 C01】
如果平日有留意日本動漫，就一定知道萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment Inc.）的存在！雖然它主營日本的街機、手機與家用電子遊戲發行，但同時亦有不少副產品的業務，例如模型、食玩、扭蛋等。而今年萬代的攤位可說是動漫節中最大型之一，攤位中將會有萬代經營的「GASHAPON扭蛋」設置的無殼扭蛋及PREMIUM GASHAPON專區，可以體驗不一樣的扭蛋經驗。同時還有萬代模型「BANPRESTO」準備的各種模型，例如《龍珠》、《鬼滅之刅》、《海賊王》等多款人氣動漫的模型手辦都可以在這個攤位中買到。
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【曼迪傳播 C02】
《名偵探柯南》出版超過20年，其角色一直都是動漫界的經典，而《柯南》的代理發行商－曼迪傳播今年在動漫節便主打各種《柯南》的周邊產品，例如文具、抱枕套、口罩套等，更有最新劇埸版《名偵探柯南M24：緋色的彈丸》相關的周邊，大部份更是在動漫節中「首賣」，絕對有收藏的紀念價值，「柯南迷」絕對不可錯過！而除了《柯南》外，曼迪傳播的攤位裏亦有其他人氣動漫周邊，例如《庫洛魔法使》、《犬夜叉》、《戀與製作人》等，場內更有動漫節限定的「福袋」和「滿額禮」，不妨預先到曼迪傳播的Facebook記下心水周邊，到時候到場搶購。
【東立出版集團有限公司 C03】
若果喜歡看漫畫的話，那麼東立出版集團有限公司的攤位便是動漫節的目標之一！香港的漫畫主要由東立和角川代理發行，但今年角川只在書展中出現，因此動漫節中較大型的漫畫代理商便只剩下東立，但不少漫畫都可以在這裏找到！近年爆紅的《鬼滅之刅》便是由東立發行，因此可以在場內訂購一整套《鬼滅之刅》的漫畫套裝，同時有小說、Nano Block等，攤位中還有各類型的漫畫，從人氣連載到小眾單行本均可以在攤位中找到。
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【羚邦 E02】
如果說近年最受歡迎的漫畫是《鬼滅之刅》的話，繼承其熱潮的便是《咒術迴戰》，無論在日本或是香港都大受歡迎，最近更在K11開設期間限定店，不但可以拍照打卡，同時可購買到相關的周邊。而羚邦集團今年在動漫節的攤位便是主推《咒術迴戰》，大量精品都在動漫節中「首賣」，例如口罩套、運動毛巾、布袋等各種實用周邊，《咒術迴戰》的粉絲記得一定要到羚邦的攤位逛一逛！
【木棉花 F02】
香港木棉花屬少數仍在香港經營的動漫代理公司，今年亦再度參展，主打各種熱門動漫的周邊產品，例如《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《鬼滅之刅》、《JOJO的奇妙冒險》等，而且還有6款動漫節獨家「福袋」，「滿額禮」更是有「二重送」，消費滿指定金額便立刻送出超大紙袋及《鬼滅之刅》原子筆，特別吸引！而《鬼滅之刅》的「鬼殺隊」風雨衣及角色們常穿的日系羽織都可在木棉花的攤位中找到。
【同人區】
今年動漫節比以往更豐富，亦更照顧各動漫迷的需要。而同人區便是專門為動漫迷而設，可以在現場自設攤位與其他人分享自己的作品，區中共有過百個小攤位，主要分為6種攤位，分別是桌遊、概念產品、一般向、男向、女向和COSER專用，既方便動漫迷展示自己的作品，也可增加動漫迷的交流，絕對是「尋寶」的好地方！