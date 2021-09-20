又要換啦｜LEGO Bricktober回歸 在家砌出世界童話
又要換啦｜LEGO Bricktober回歸 在家砌出世界童話
每年一到10月，意味LEGO Bricktober又回歸，Bricktober意即「Brick」加「October」，是樂高迷每年都相當期待的重點活動之一。今年的《童話Brick Time Story》以經典童話為藍本，帶大家走進一個又一個家喻戶曉的經典童話，合併成小小LEGO童話故事集，在家也能砌出世界童話寶庫！
《童話Brick Time Story》由4款限量立體童話書組成，包括《愛麗絲的喫茶時刻》、《傑克的歷險時刻》、《小紅帽的驚險時刻》及《糖果屋的智鬥時刻》，細緻地把每個故事最經典的一幕，栩栩如生地以LEGO顆粒展現，更破天荒全印刷件設計，令細節更添真實性。每本LEGO童話故事分別在不同的指定LEGO銷售點換領，由9月27日至10月24日期間，凡購買LEGO產品滿$500即可換領一款。
《童話Brick Time Story》系列有四大篇章。
LEGO Bricktober 2021：《愛麗絲的喫茶時刻》
取材於夢幻世界冒險故事，於大樹下與愛麗絲和瘋帽子聚在一起，一同享用精緻的下午茶，新鮮烘焙香氣撲鼻而來。《愛麗絲的喫茶時刻》只限香港及澳門樂高認證專門店，以及香港樂高探索中心禮品店換領。
LEGO Bricktober 2021：《愛麗絲的喫茶時刻》
LEGO Bricktober 2021：《傑克的歷險時刻》
轉動雲朵及天空城堡，與傑克一同攀上延伸到天上的豆莖，還有這個經典童話時刻最重要的元素——斧頭。套裝更加入罕有金色配件，令場景更夢幻。《傑克的的歷險時刻》只限香港及澳門樂高認證專門店及香港樂高探索中心禮品店換領。
LEGO Bricktober 2021：《小紅帽的驚險時刻》
走進森林的紅色小屋子裡，大灰狼正在床上靜待着小紅帽的到來，床邊還放着一籃子紅蘋果，令滿屋蘋果香掩蓋詭計。《小紅帽的驚險時刻》只限於AEON店及澳門新八佰伴度/兒童世界店換領。
LEGO Bricktober 2021：《傑克的歷險時刻》
LEGO Bricktober 2021：《小紅帽的驚險時刻》
LEGO Bricktober 2021：《糖果屋的智鬥時刻》
彩色糖果屋由各式各樣的糖果和餅乾而建，糖果屋的天窗更可打開，令體驗更全面。《糖果屋的智鬥時刻》只限玩具“反”斗城換領。
LEGO Bricktober 2021：《糖果屋的智鬥時刻》
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/又要換啦｜lego-bricktober回歸-在家砌出世界童話-285621