周末好去處｜全港首個狗狗專屬藝術展登陸北角匯 50幅汪汪畫作+ 4大主題展館 毛孩都可入場
周末好去處｜全港首個狗狗專屬藝術展登陸北角匯 50幅汪汪畫作+ 4大主題展館 毛孩都可入場
北角匯早前曾經舉辦「貓・美術館」，引來不少貓奴帶同主子一起影相打卡。今次它們又新搞作，舉辦全港首個狗狗專屬藝術展。設多幅狗狗畫作及主題展館，主人更可以攜同自家寵物犬踩場欣賞！
北角匯《愛犬．美術館》將展出美國現代藝術家蜜雪兒．凱克(Michel Keck)的50幅狗狗萌作
商場聯乘擅長繪狗狗萌作的美國現代藝術家蜜雪兒．凱克(Michel Keck) ，舉行亞洲首展。藝術展將集結50幅不同狗狗品種的主題畫，全部以原始抽象藝術結合多媒元素，分佈於4大展區。狗主可以帶同狗狗到場尋找愛犬所屬品種，來個「相認」及打卡！
4大展區將分佈於北角匯1至3期，當中位於2期的展館更特設【期間限定】互動藝術體驗館。狗狗們可以在此體驗館走出寵物車，與主人一起欣賞藝術品。館方特別邀請犬隻心理學家、獸醫、犬隻行為專家、空間設計師等各領域專才，合力打造這全港首個以狗狗視角出發的藝術體驗館。不但安排畫作放置於狗狗看得到的視線水平，更有多組立體藝術裝置讓人寵一起「走進畫中」拍下藝術照；三幅英雄汪作更首度立體化，組成「狗狗英雄聯盟」系列藝術雕塑，都可讓汪星人直接「踩場」，跟主子來一趟人狗共享的藝術之旅！
《愛犬．美術館》@北角匯
開放日期：2021年7月5日至8月31日
地點：香港北角渣華道北角匯1至3期
參加方法：1期及3期展館免費開放及不需預約；2期【期間限定】互動藝術體驗館需預約及換領入場券
北角匯《愛犬．美術館》狗狗萌作-迷你澳洲牧羊-羅根(Rogan)
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/周末好去處｜全港首個狗狗專屬藝術展登陸北角匯-50幅汪汪畫作-4大主題展館-毛孩都可入場-272712