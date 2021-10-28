周末好去處｜屯門4大行山路徑 港版大峽谷+天空之鏡
周末好去處｜屯門4大行山路徑 港版大峽谷+天空之鏡
秋高氣爽，又到了行山的時節，原來屯門都有不少行山路徑，不單有靚景，仲可以打卡，與好友們度過一個悠閒周末！由即日至11月30日，領展旗下四大屯門區商場推出3大行山任務，並推薦4條精選山海系路線，完成後可贏取豐富獎品。任務1：大家在出發前做足郊遊準備，於場內參與AR遊戲尋找行山小貼士，換取Banana Boat太陽油。任務2：參加行山Check-in挑戰，贏取獎品。任務3：活動邀得樹葉畫藝術家Inkgo Lam教授創作獨一無二的屯門山海路線樹葉畫，讓大家遊山玩水的同時，以另一個角度探索及感受大自然。
屯門4大行山路徑 山系路線1：走進港版大峽谷 天空之鏡打卡
路線途經菠蘿山和下白泥，是熱門打卡點。由良景廣場出發，步行約一個半小時便會到達有「港版大峽谷」之稱的菠蘿山，沿路下山，步行大約45分鐘便會到達下白泥，運氣好的話更可拍攝到傳說中的「港版天空之鏡」。
屯門4大行山路徑 山系路線2：俯瞰千島湖美景
大欖涌水塘內有十數個山丘小島，被稱為「千島湖」。從富泰商場出發，先沿屯門徑步行約30分鐘到打卡勝地「彩虹欄杆」，再繼續步行約3小時前，往另一景點「千島湖」，站在觀景台更可俯瞰最美的景色。
屯門4大行山路徑 海系路線3：出發港版邁阿密 欣賞無敵海景
有「港版邁阿密」之稱的浩和街，絕對是屯門新蒲點。由蝴蝶廣場出發，沿途經過蝴蝶灣泳灘，飽覽無邊際的大海；經過超長的沿海堤壩就會去到浩和街，不少人會踏單車或駕車前來欣賞日落。
屯門4大行山路徑 海系路線4：玩盡屯門海岸線 五大泳灘
屯門青山灣東岸是不少家庭的歡樂天地，從三聖商場出發，沿着青山灣、加多利灣、舊咖啡灣和新咖啡灣，邊行邊賞海岸線，大約30分鐘就會去到黃金泳灘，猶如置身另一國度悠閒寫意。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/周末好去處｜屯門4大行山路徑-港版大峽谷天空之鏡-290451